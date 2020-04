A 40: Bauarbeiten - Engpässe zwischen Essen und Duisburg

Wegen Bauarbeiten wird auf der A 40 zwischen Essen und Duisburg in den kommenden Tagen teilweise nur ein Fahrstreifen frei sein.

Essen/Mülheim/Duisburg. Auf der A 40 wird in den kommenden Tagen gebohrt. Zwischen Essen und Duisburg wird auf der Autobahn dann nur ein Fahrstreifen frei sein.

Wegen Sondierungsbohrungen wird auf der A 40 in den kommenden Tagen vormittags und mittags teilweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Dienstagmorgen mit. Die Bohrungen dienen als Vorbereitungen für den geplanten Ausbau der A 40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Dreieck Essen-Ost. Gearbeitet wird in der verkehrsarmen Zeit zwischen 9 und 14 Uhr auf jeweils der rechten oder der linken Fahrspur.

Bohrungen in Richtung Dortmund und in Richtung Venlo

An diesen Tagen wird in Richtung Venlo gebohrt:

Dienstag (14.4.) zwischen Mülheim-Winkhausen und dem Kreuz Kaiserberg

Mittwoch (15.4.) zwischen zwischen Essen-Frohnhausen und Mülheim-Dümpten

Donnerstag (16.4.) zwischen Essen-Frohnhausen und dem Kreuz Kaiserberg

Freitag (17.4.) zwischen Essen-Frohnhausen und dem Kreuz Kaiserberg

An diesen Tagen wird in Richtung Dortmund gebohrt: