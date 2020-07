A40 in Essen: Blitzanlage knipst Mercedes-Dieb nach der Tat

Essen. In Essen-Altendorf wird am 10./11. März ein Mercedes-Firmenwagen gestohlen. Jetzt erhielt die Firma einen Bußgeldbescheid mit dem Foto des Diebs.

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Mercedes-Firmenwagens am 10./11. März in Essen-Altendorf ist die Essener Polizei in ihren Ermittlungen ein gutes Stück vorangekommen. Offenbar ist der mutmaßliche Autodieb wenige Augenblicke nach der Tat auf der A40 in Fahrtrichtung Bochum geblitzt worden. Die Polizei fahndet jetzt mit dem Foto aus der Blitzanlage nach dem Täter.

Der Kfz-Diebstahl passierte auf dem Helmut-Werner-Weg in Altendorf. Die Mercedes-Limousine stand direkt vor der Haustür des 53 Jahre alten Autobesitzers. Um 23 Uhr habe der Mercedes noch vor der Tür des Besitzers gestanden. Als er am 11. März gegen 7 Uhr zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass der Firmenwagen entwendet wurde.

Keyless-System: Komplizen greifen Übertragungssignal zwischen Auto und Schlüssel ab

Beweismaterial: Der mutmaßliche Mercedes-Dieb ist wenige Augenblicke nach der Tat auf der A40 in Fahrtrichtung Bochum geblitzt worden. Dabei entstand dieses Foto. Foto: Polizei Essen

Wie sich herausstellte, sind die Fahrzeugschlüssel gar nicht entwendet worden, sie befanden sich weiterhin im Besitz des 53 Jahre alten Esseners. Wie sind die Täter also vorgegangen? Der Mercedes ist mit dem „Keyless-System“ ausgestattet. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass der Tatverdächtige mit Komplizen zusammen gearbeitet hat. „Gemeinschaftlich arbeiten die Täter in der Regel so, dass ein bis zwei Täter das Übertragungssignal zwischen dem Fahrzeug und dem Schlüssel abgreifen und verlängern, sodass ein weiterer Tatverdächtiger das Fahrzeug durch das verlängerte Signal starten und damit flüchten kann“, so eine Polizeisprecherin.

Polizeibeamte in Hamm entdeckten den gestohlenen Wagen am 12. März an der Hafenstraße. Die Polizei stellte den Mercedes sicher. Hinweise auf einen Täter ergaben sich zunächst nicht.

Polizei prüft private Überwachungsaufnahmen aus der Nachbarschaft

Doch wenige Wochen später meldete die geschädigte Firma, dass der mutmaßliche Autodieb auf dem Ruhrschnellweg geblitzt worden ist.

Die Polizei prüft jetzt private Überwachungsaufnahmen in der Nachbarschaft, die womöglich die mutmaßlichen Diebe, insbesondere die Komplizen, ebenfalls aufgezeichnet haben.

Die Polizei sucht erneut nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des auf dem Lichtbild abgebildeten Mannes geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.