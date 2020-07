Die Ausfahrt Überruhr in Fahrtrichtung Essen wird gesperrt.

Verkehr A44 in Essen: Ausfahrt Überruhr bis November gesperrt

Essen. Der Landesbetrieb „Straßen NRW“ erneuert die Ausfahrt Überruhr auf der A44. Betroffen ist die Ausfahrt in Fahrtrichtung Stadtmitte.

Die Ausfahrt Überruhr der Autobahn A44 wird ab Montag, 27. Juli, bis November gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb „Straßen NRW“ mit. Betroffen ist die Abfahrt in Fahrtrichtung Essen. „Die Ausfahrt bleibt bis etwa Mitte November gesperrt und die Umleitungsstrecke ist mit dem ,roten Punkt’ gekennzeichnet“, heißt es in einer Mitteilung. Die Ausfahrt werde saniert und die Stützwand zur Kupferdreher Straße hin baulich verstärkt. „Das ist notwendig, da dort in Zukunft eine neue Lärmschutzwand gebaut wird, die auf der Stützwand gegründet werden soll.“