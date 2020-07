Alkoholika gestohlen: Polizei Essen nimmt Ladendieb fest

Essen. Mitarbeiter und Kunden eines Essener Supermarktes verfolgen einen mutmaßlichen Ladendieb. Sie halten ihn fest, bis die Polizei eintrifft.

Die Polizei hat am Dienstag (30. Juni) gegen 16.30 Uhr einen 46 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Grund: Er soll in einem Supermarkt an der Hausackerstraße (Essen-Holsterhausen) mehrere Flaschen Alkoholika und Energydrinks gestohlen hatte.

Eine Mitarbeiterin des Supermarktes hatte zuvor beobachtet, wie der 46-Jährige den Laden verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter versuchte sie, den Verdächtigen zu verfolgen. Ein 23-jähriger Kunde, der bereits vor dem Laden auf dem Parkplatz war, erkannte die Situation und verfolgte den mutmaßlichen Ladendieb ebenfalls.

Ein Zeuge verfolgt mutmaßlichen Ladendieb im Auto

Während der 46-Jährige zu Fuß über die Hausackerstraße in die Kämpenstraße floh, setzte sich der 23-jährige Zeuge in sein Auto. Auf der Kämpenstraße konnte er seinen Wagen parken, aussteigen, dem 46-Jährigen den Weg versperren und ihn schließlich festhalten.

Während der Zeuge den Mann gegen eine Hauswand drückte, versuchte dieser, sich durch Tritte und Schläge zu befreien. Als nun die beiden Supermarkt-Mitarbeiter hinzukamen, ließ der 46-Jährige die restliche Beute fallen und versuchte erneut zu fliehen.

Die Zeugen konnten den Mann jedoch festhalten, bis die Polizei eintraf. In einer Westentasche des Verdächtigen wurde ein Taschenmesser gefunden. Die Beamten legten dem Mann Handfesseln an und nahmen ihn wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorläufig fest. Er werde dem Haftrichter vorgeführt.