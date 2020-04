Altenessen: Stadtteilfest und Biergarten sollen stattfinden

Trotz Corona hält die Interessengemeinschaft Altenessen an ihrer Planung für das 25. Stadtteilfest fest. Das soll vom 18. bis 20. September den Stadtteil von der Alten Badeanstalt bis zum Karlsplatz in eine Partymeile verwandeln. „In diesen Zeiten wollen wir einfach ein positives Zeichen setzen“, nennt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Peter-Arndt Wülfing, den Grund für seinen Optimismus.

Während andere Werbegemeinschaften in der Stadt schon ihre Festivitäten bis Ende des Jahres abgesagt haben, vereinbart Wülfing bereits Termine mit den Händlern und Schaustellern. „Alle sind auf mich zugekommen und haben ihre Bereitschaft erklärt, mitzumachen“, sagt er. Zum Glück gebe es seit Jahren eine Stammmannschaft, die beim Stadtteilfest dabei sei, „so hat man schnell persönlich Kontakt und kann sich austauschen“. Auch deswegen gebe es bereits verlässliche Zusagen der meisten Beteiligten. Seine Zuversicht zieht Wülfing aus der Tatsache, dass „größere Veranstaltungen wurden ja nur bis Ende August abgesagt. Und unser Fest ist im September“.

Beide verkaufsoffene Sonntage im September und November sollen stattfinden

Natürlich würde man auch mit den Händlern darüber sprechen, dass das Fest eventuell doch ins Wasser fallen könnte, „aber das beeinflusst unsere Planung erst einmal nicht“. Allerdings würde die etwas kleiner als vorgesehen ausfallen, „denn eigentlich wollten wir unser Jubiläum mit vielen Extra-Überraschungen feiern“. Nun sei man nur froh, wenn das bunte Treiben, das seit 25 Jahren einer der Höhepunkte in Altenessen ist, überhaupt stattfinden dürfe.

Ein Magnet besonders an warmen Sommertagen: der Biergarten am Karlsplatz. Wenn die Verantwortlichen das Konzept annehmen, soll er ab Mitte Mai starten. Foto: Foto: Eberhard Kühnle

Damit verbunden sei auch der verkaufsoffene Sonntag am 20. September. „Auch dieses Datum bleibt stehen“, so Wülfing. Das Ordnungsamt habe diesbezüglich bereits angefragt. Ebenso für den zweiten verkaufsoffenen Sonntag am 29. November, dem ersten Advent. „An diesem Wochenende startet unser Adventsmarkt. Auch den werden wir, so lange es keine andere amtliche Verlautbarung gibt, wie gewohnt planen und organisieren.“

Biergarten mit 150 statt 450 Plätzen

Gut geplant und viel organisiert hat bereits Eberhard Kühnle: Der Gastronom betreibt seit 2003 den beliebten Biergarten auf dem Karlsplatz. Zwar konnte der nicht, wie angekündigt, am 29. März starten, „doch ich hoffe sehr, dass es nun eine Lockerung für uns Gastronomen geben wird und ich spätestens Mitte Mai die Bierbänke aufstellen kann“, sagt der 65-Jährige.

Ein Konzept, wie der Biergarten in Coronazeiten funktionieren könne, habe er bereits in der Schublade. „Wir werden von den ursprünglich 450 Plätzen nur maximal 150 anbieten können“, sagt er. „Ich gehe davon aus, dass, wie bereits im Konzept der Essen Marketing vorgeschlagen, all unsere Gäste vorher telefonisch reservieren müssen. So kann man im Zweifelsfall ja auch Infektionswege nachvollziehen“, sagt Kühnle. Wie viele Personen dann wie lange an einem Tisch sitzen dürften, sei noch nicht vollständig geklärt. Und Unsicherheiten gebe es auch in Sachen Maskenpflicht an den Tischen und Öffnungszeiten. Ob man wie gewohnt auf dem Karlsplatz von 10 bis 22 Uhr den Spätfrühling und Sommer genießen könne, sei noch nicht klar.

Menschen haben große Sehnsucht nach einem Stück Normalität

Natürlich bedeute diese Reduzierung der Plätze und wahrscheinlich auch der Öffnungszeiten finanzielle Einbußen von 60 bis 70 Prozent. „Und ich kann leider nicht das ganze Team, das sonst am Start war, einsetzen.“ Zudem werde es keine Bedienung am Tisch geben, „die Gäste müssen sich ihre Getränke am Schalter abholen“.

Trotzdem will Eberhard Kühnle alles versuchen, um seinen Biergarten trotz Corona zu starten. Nicht nur, weil wahrscheinlich wieder ein heißer Sommer mit warmen Abenden bevorsteht. „Die Menschen haben auch eine große Sehnsucht nach einem Stück Normalität. Das erfahren sie auch, wenn sie endlich wieder einmal draußen beim Bier sitzen dürfen und andere treffen.“