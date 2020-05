Altenessener spannen eine Wäscheleine voller Kultur

Zu einem besonderen Mitmach-Projekt lädt die Ruhrpott-Revue gemeinsam mit der Zeche Carl ein: Sie rufen alle Altenessener auf, schöpferisch tätig zu werden und selbstgemalte Bilder, Bastelarbeiten, Fotos, Gedichte, Gedanken oder Texte einzureichen. Alle Werke werden dann Ende August auf einer Kultur-Wäscheleine rund um den Gemeinschaftsgarten der Zeche ausgestellt.https://www.waz.de/staedte/essen/zeche-carl-schickt-kultur-aus-der-kaue-direkt-nach-hause-id229051673.html

Die Corona-Pandemie kann durchaus kreative Ideen freisetzen -- davon ist Initiatorin Heike Scheffler von der Ruhrpott-Revue überzeugt. Und zwar nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei den Altenessenern, die, wie sie hofft, in großer Anzahl an der Aktion Kultur-Wäscheleine teilnehmen. „Ich wünsche mir auch, dass Kitas, Schulen und Altenheime mitmachen“, sagt sie.

Und da ja bekanntlich in jedem Menschen auch ein Künstler steckt, ist Heike Scheffler schon sehr gespannt auf all die kleinen Kunstwerke, Ideen und Entwürfe, die in den nächsten drei Monaten ins Haus flattern und zu einem einmaligen Gesamtkunstwerk zusammengefügt werden.

Die Altenessener Kultur-Wäscheleine wird vom Fonds Sozialkultur unterstützt

Aber ihr geht es auch darum, „den Menschen in dieser Zeit mit dem Projekt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft im Stadtteil zu vermitteln“, sagt sie und erzählt, dass ihr Mitmach-Projekt aus insgesamt 700 eingereichten Aktionen ausgewählt wurde und vom Fonds Sozialkultur unterstützt wird. Als Schirmherrn konnte sie den Essener SPD-Bundestagsabgeordneten Dirk Heidenblut gewinnen.https://www.waz.de/staedte/essen/ruhrpott-revue-aus-essen-altenessen-feiert-zehnjaehriges-id227703783.html

Das Prozedere ist eigentlich ganz einfach: „Eingesendet werden kann alles - von der Bastelarbeit bis zum Gedicht. Die Verfasser und Künstler sollten nur wissen, das ihre Arbeiten Wind und Wetter ausgesetzt werden, also entsprechend wetterfest sein sollten“, erklärt Tonja Wiebracht, Sprecherin der Zeche Carl. Wobei die Blätter, Fotos und Bilder von den Initiatoren selber laminiert werden, bevor sie an die Leine kommen.

Initiatoren hoffen auf die Möglichkeit, eine öffentliche Vernissage zu veranstalten

Die wird dann Ende August rund um den Gemeinschaftsgarten gespannt – wie lang sie schlussendlich werden wird, bestimmt natürlich die Anzahl der eingereichten Werke. „Wir hoffen sehr, dass sich bis dahin die Lage soweit entspannt hat, dass wir eine öffentliche Vernissage veranstalten können und dabei das Projekt mit allen Künstlern ein bisschen feiern dürfen“, so Tonja Wiebracht weiter und betont: „Angesprochen sind zwar in erster Linie die Altenessener, aber natürlich können auch Bürger aus anderen Stadtteilen mitmachen.“

Die Teilnahmebedingungen: Die Bilder/Fotos dürfen maximal DIN A4 groß sein und müssen laminierbar sein. Bastelarbeiten müssen wasserfest und so beschaffen sein, dass sie an einer Wäscheleine hängen können. Alle Werke sollten einen Zettel mit Name, Anschrift und Telefonnummer haben. Die Arbeiten können per Post an Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen, Stichwort „Kultur-Wäscheleine“ geschickt werden, aber auch digital per E-Mail (Fotos max. 2 MB) an altenessener.kultur.waescheleine@gmx.de. Aber auch eine Ablage im Gemeinschaftsgarten der Zeche Carl in einem bereitgestellten Behälter ist möglich.