Altenheim in Essen: Videoclips ihrer Lieben rühren Senioren

Das Seniorenstift St. Franziskus an der Laarmannstraße in Essen gehört zur Contilia-Gruppe und wirbt mit einem „bunten Miteinander“. Corona-bedingt ist es in dem Haus derzeit etwas stiller, aber Angehörige können den Bewohnern Video-Botschaften schicken.

Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services