Am ersten Öffnungstag im Grugapark bleibt der Ansturm aus

Der Grugapark Essen war einer der letzten Parks seiner Art in NRW, der im Zuge der Pandemie-Maßnahmen noch geöffnet hatte. Jetzt hat er als einer der ersten im Land wieder seine Pforten geöffnet. Der große Ansturm blieb allerdings aus. In erster Linie wohl wegen des Wetters: Der vorletzte Apriltag zeigte sich so unbeständig wie es dem Monat gerne zugeschrieben wird – mit etlichen Regengüssen und einigen sonnigen Abschnitten.

„Am kommenden Wochenende wird es anders aussehen“, ist sich Christa Waimann sicher. Doch die Sprecherin von Grün und Gruga ist keineswegs unglücklich darüber, dass sich das erste Öffnungstag nach sechs Wochen so gemächlich darstellt. „Wir sind alle froh, dass wir wieder geöffnet haben. Aber wir dürfen dies auch nur mit Einschränkungen und unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen.“

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kontrollieren die Einhaltung der Abstandsregeln. Foto: Kerstin Kokoska

Nur zwei Parkeingänge dürfen benutzt werden

Lediglich zwei Eingänge können die Besucher nutzen: den Haupteingang am Messeplatz und den an den Mustergärten (Lührmannstraße/ Külshammerweg). „An den Kassen werden die Leute gezählt. Mehr als 3000 Menschen dürfen sich nicht gleichzeitig in der Grünanlage aufhalten“, erläutert Waimann. Ist die Zahl erreicht, werden erst wieder Besucher hineingelassen, wenn genügend andere Personen den Park verlassen haben.

Auf so viel Leute hat Monika Deerkes keine Lust. Die 64-Jährige hat den regnerischen Apriltag genutzt, um einen Spaziergang mit der Fotokamera durch den Park zu machen. „Ich dachte mir schon, dass jetzt nicht so viel los ist.“ Seit einem Jahr sei sie schon Dauerkartenbesitzerin, erzählt sie. „Ich habe den Park richtig vermisst in all diesen Wochen.“ Die gebürtige Bottroperin lebt schon seit vielen Jahrzehnten in Essen. „Die Gruga ist mit das Schönste an der Stadt.“

Nur wenige Besucher kamen am Öffnungstag. Die Parkverwaltung rechnet zum ersten Mai-Wochenende mit deutlich mehr Publikumsverkehr, vor allem aus anderen Städten. Foto: Kerstin Kokoska

Das Sicherheitspersonal ist verstärkt worden

Die Menschen sind in Zweiergruppen an diesem Tag unterwegs – auch im Grugapark gelten weiterhin die Kontakt- und Ansammlungsverbote. Das Sicherheitspersonal sei verstärkt worden, so Waimann, um zu kontrollieren, dass abgesperrte Spiel- und Sportanlagen auch tatsächlich nicht genutzt werden. Grillen und Picknicken ist untersagt; die Gastronomieeinrichtungen sind geschlossen.

„Das ist in Ordnung so“, findet ein Pärchen, das mit seiner kleinen Tochter derzeit nur die Außenanlagen des Bienenhauses in den Mustergärten anschauen kann. „Wir sind froh, dass wir überhaupt hier wieder rein dürfen“, erzählt die Mutter und ergänzt: „Wir kommen regelmäßig her. Es ist einfach erholsam. Gerade jetzt, wo die Freizeiteinrichtungen alle zu sind.“

Dauerkarten werden auf 14 Monate verlängert

Apropos Freizeiteinrichtung: Wann auf den Grillplätzen im Grugapark wieder die Kohle entfacht werden wird und die Menschen auf den Wiesen picknicken – das entscheide die Politik, sagt Christa Waimann. Wer aber schon einen Grillplatz reserviert hatte und ihn wegen der Beschränkungen nicht nutzen darf, bekomme das Geld zurück, erklärt die Sprecherin. Und eine gute Nachricht für die 16.500 Dauerkartenbesitzer: Die Gültigkeit der Karte verlängert sich um acht Wochen.