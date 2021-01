Die durch den Einsatz von Schlagwerkzeugen beschädigte Tür an der Kortumstraße in Essen-Rüttenscheid.

Gewalt Angriff auf Clan in Essen: Unbekannte demolieren Haustür

Essen. Nach Ausschreitungen in Rüttenscheid ermittelt die Abteilung für Clan-Kriminalität der Polizei. Auslöser könnte eine Familienfehde gewesen sein.

Die Tür des Hauses an der Kortumstraße in Essen-Rüttenscheid ist arg demoliert, doch von den Tätern fehlt jede Spur. Nachdem eine Gruppe Unbekannter den Eingang zu der früheren Finanzamts-Filiale am Heiligabend mit Schlagwerkzeugen traktiert hat, ermittelt die für Clan-Kriminalität zuständige Abteilung der Essener Polizei.

Denn bei dem Gewaltausbruch könnte es sich um eine Fortsetzung eines seit längerem schwelenden Streits zwischen zwei den Behörden einschlägig bekannten Clans gehandelt haben. In dem Haus wohnen nach Informationen dieser Zeitung Mitglieder der Familie R., die schon häufiger mit den O.s aneinander geraten ist - wahlweise auch umgekehrt.

Zwei Polizeieinsätze an der Kortumstraße

Zwei Einsätze an der Kortumstraße wirft die Polizeilage für den 24. Dezember und 25. Dezember aus. Den ersten gegen 21.30 Uhr, den zweiten fünf Stunden später, als die Randalierer nach dem Abzug der Ordnungshüter wohl noch einmal aufliefen.

So zumindest berichteten es Zeugen, sagte Sandra Steinbrock, Sprecherin der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Aktionsplan Clan" der Essener Polizei. Die Beamten haben die Täter in beiden Fällen nicht zu Gesicht bekommen, sie waren verschwunden, bevor die Streifenwagen eintrafen.

Eine Anwohnerin berichtete von Schüssen

Eine Anwohnerin berichtete von Schüssen, die sie gehört haben will. Das bestätigte sich laut Steinbrock nicht. Ein Mitglied des Clans R. meinte berichten zu können, dass es sich bei den "jungen Männern" um Sprösslinge der O.s handelte. Er habe sie zwar nicht gesehen. Doch der schwelende Streit zwischen den Familien könnte ein Motiv gewesen sein. Es soll dabei um "eine Beziehung zwischen jeweils einem Kind der Clans gehen", so Steinbrock.

Ob dem tatsächlich so ist, bleibt wohl offen. Denn das Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung könnte zeitnah eingestellt werden, sollten sich keine weiteren Anknüpfungspunkte ergeben.

Fehde hatte auch ein Nachspiel vor Gericht

Auseinandersetzungen zwischen den beiden Clans hatten im November bereits schon ein Nachspiel vor Gericht. Väter, Brüder und Söhne der R.s waren laut Staatsanwaltschaft gemeinsam in die Beisingstraße ins Nordviertel gefahren, um eine Ehrverletzung auf ihre Art zu ahnden.

Familie O. soll nämlich an der Shisha-Bar der Familie R. im Nordviertel vorbeigefahren sein und den Treff bespuckt haben. Diese Beleidigung soll Auslöser für die Massenschlägerei gewesen sein, die sich am 1. Juli des vergangenen Jahres auf der Beisingstraße entwickelte.

