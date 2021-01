Mit Steinen und Farbbeuteln wurde die Polizeiwache in Essen-Kettwig in der Nacht zum Montag (18. Januar) beworfen.

Polizei Angriffe auf Polizeiwachen in Essen: Streifenwagen in Brand

Essen Zwei Angriffe auf Polizeiwachen hat es in der Nacht zu Montag in Essen gegeben: Es flogen Farbbeutel und Steine, ein Streifenwagen ging in Brand.

Einen brennenden Streifenwagen entdeckte die Besatzung eines anderen Streifenwagens in der Nacht zum Montag (18. Januar) an der Polizeiwache Essen-Rellinghausen, vor der der Wagen geparkt war. Die Beamten alarmierten die Feuerwehr, die den Fahrzeugbrand löschte. Der Streifenwagen wurde erheblich beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten glücklicherweise durch das Feuer keine weiteren Fahrzeuge oder angrenzende Gebäude in Brand, was naturgemäß auch eine Gefahr für Menschen bedeutet hätte.

Farbbeutel und Steine geworfen

Nur etwa eine Stunde später stellten Beamte auch Beschädigungen an der Polizeiwache Essen-Kettwig fest. Hier hatten Unbekannte Farbbeutel und Steine gegen das Gebäude geworfen. Mehrere Scheiben sowie die Fassade der Wache wurden beschädigt.

In der Polizeiwache Kettwig ist der Bezirks- und Schwerpunktdienst untergebracht. Die dort eingesetzten Kollegen werden auch gerne als "Dorfsheriffs" bezeichnet und sind die Ansprechpartner für die Bewohner ihres Bezirks.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Welche Motive die Täter hatten und ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich der Polizeiwache Rellinghausen an der Frankenstraße 89 oder an der Polizeiwache Kettwig (Hauptstraße 5) zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Essener Polizei zu melden: 0201/8290.