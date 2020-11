Anzeige gegen Essener wegen rassistischer Beleidigungen

Essen. Der Mann soll eine aus den Niederlanden stammende Frau übel beschimpft haben. Bundspolizisten stellten ihn - Zeugen bestätigten den Vorfall.

Ein 52-jähriger Mann wurde am Freitag von Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof gestellt, weil er zuvor eine niederländische Staatsangehörige mehrmals rassistisch beleidigt und in ihre Richtung ausgespuckt haben soll.

Die 32-jährige aus Dortmund stammende Frau hatte den Vorfall bei den Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof gemeldet. Zusammen mit mit ihr konnten Bundespolizisten den 52-jährigen Essener noch am Hauptbahnhof ermitteln. Dieser habe die Vorwürfe abgestritten, heißt es im Bericht der Beamten. Zwei unabhängige Zeugen hätten sich jedoch während der Befagrung gemeldet und die Angaben der Dortmunderin bestätigt.

Wie sich herausstellte, ist der Essener alleine bei der Bundespolizei in weiteren neun Fällen aktenkundig geworden. Nun wird gegen ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Beleidigung und Volksverhetzung eingeleitet. (red)