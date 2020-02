Arbeitszeitdebatte: Essener Verdi-Mitglieder im Zwiespalt

Mehr Geld, mehr Freizeit oder eine Kombination aus beidem? Das ist die entscheidende Frage, die derzeit die Gewerkschaft Verdi vor der kommenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst umtreibt. Im August beginnen die Verhandlungen für die Beschäftigten in den Kommunen und des Bundes. Doch schon jetzt laufen in den Bezirken vor Ort die Diskussionen darüber, was man denn genau von der Arbeitgeberseite fordern will.

Sollte Verdi die Arbeitszeitdebatte tatsächlich aufmachen, dann dürfte die Auseinandersetzung langwierig werden. Das zumindest erwartet die Essener Verdi-Geschäftsführerin Henrike Eickholt. „Dann ist es sicher nicht mit zwei Verhandlungsrunden getan, sondern dann könnte daraus ein längerer Arbeitskampf werden“, meint sie. Sollte das geschehen, dürften das auch die Essener Bürger besonders spüren. Schließlich drohen dann wieder Streiks bei Kitas, Müllabfuhr oder auch bei der Ruhrbahn.

Verdi Essen stellt sich auf langwierige Tarifauseinandersetzung ein

Um sich daher der Kampfesbereitschaft ihrer Mitglieder zu versichern, will Verdi die Arbeitszeitfrage möglichst auf eine breite Basis stellen. Im Verdi-Bezirk Ruhr-West mit Essen, Oberhausen und Mülheim finden dazu gerade Arbeitszeitkonferenzen statt. Die erste in Essen vergangene Woche hat laut Eickholt gezeigt, dass das ein „Spannungsfeld“ ist. Heißt: Die Mitglieder scheinen hin und her gerissen. Viele, so Eickholt, wünschen sich die Wahlmöglichkeit: mehr Geld oder mehr Freizeit. Aber schnell sei dann auch die Frage da: Wie soll das gehen?

Henrike Eickholt, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ruhr-West. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Der Personalratsvorsitzende bei der Stadt Essen, Kai-Uwe Gaida, bringt das Dilemma auf den Punkt. Statt die Frage zu diskutieren, ob die Mitarbeiter in den Ämtern weniger arbeiten sollen, stellt er klar: „Wir brauchen eigentlich mehr Personal.“ Schon heute könnten die altersbedingten Abgänge in den Amtsstuben kaum nachbesetzt werden, Mitarbeiter würden auf „breiter Front“ Überlastungsanzeigen schreiben.“ Doch wir können kaum reagieren, weil keine Leute da sind.“

Und so hegen die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung offenbar eher große Bedenken, wer die Arbeit erledigen soll, wenn der Kollege am Schreibtisch daneben künftig zwar auf Geld verzichtet, dafür seine Arbeitszeit reduziert. Gaida sagt deshalb: „Wir müssen überlegen, ob die Arbeitszeit wirklich ein Tarifthema für uns ist.“

Meinungsbildung bei Verdi von unten

In anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes ist dies leichter umsetzbar, betont dagegen Carolin-Beate Fieback. Sie ist die Personalratsvorsitzende des Ruhrverbandes und Verdi-Bezirksvorsitzende. In einer bundesweiten Befragung hatten sich fast 60 Prozent der Verdi-Mitglieder auf die Frage: „Mehr Geld oder mehr freie Tage?“ für mehr Freizeit ausgesprochen.

Eickholt verspricht daher den Mitgliedern vor Ort einen offenen Austausch. Bis 14. Mai muss sich der Essener Bezirk jedoch auf eine Position geeinigt haben. Diese geht dann in die Diskussion auf Landesebene ein, und anschließend auf Bundesebene. Anfang Juni will die Gewerkschaft Verdi bundesweit ihre Forderung aufstellen. „Wir werden gefordert sein, eine kluge Lösung zu finden“, sagt Eickholt.