Ausbildungsmesse in Essen bringt Schüler und Firmen zusammen

Mit einer Spezialbrille taucht Alexander Chochlinski in die virtuelle Berufswelt ein. Im Foyer der Arbeitsagentur am Berliner Platz hat der Realschüler die Chance, realitätsnahe Einblicke in seinen Traumberuf zu gewinnen. Er ist einer von rund 650 Jugendlichen, die sich bei der Ausbildungsmesse „Azubi-Point“ über Berufe informierten.

Im Sommer beendet Alexander Chochlinski die Schule. Wo er später arbeiten will, beschäftigt ihn schon länger. Als Praktikant in einem Kfz-Betrieb schnupperte er Werkstattluft. „Aber das war nichts für mich“, sagt der 16-Jährige. Nach der Probewoche im Kindergarten habe er gewusst, dass auch der Erzieherberuf nicht in Frage komme. Er suchte weiter. Ein Informationsfilm aus dem Krankenhaus hat ihn überzeugt: „Krankenpfleger will ich lernen – wie mein Bruder.“

Andrea Demler, Geschäftsführerin der Essener Agentur für Arbeit, und Dietmar Gutschmidt, Geschäftsführer des Jobcenters Essen, mit den Spezialbrillen, die einen virtuellen Einblick in die Berufswelt ermöglichen. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Nicht alle Berufsideen kann man vorher bei einem Praktikum erkunden. So sind die Spezialbrillen auf der Messe sehr beliebt. Viele Mädchen und Jungen betrachten die breite Auswahl an virtuellen Darstellungen: 72 Berufe können sie mithilfe der so genannten VR-Technik entdecken. Auch unabhängig von der Ausbildungsmesse „Azubi-Point“ bieten die Berufsberater am Berliner Platz Bewerbern das Anschauen der Filme an. Das Angebot reicht vom Berufskraftfahrer über die Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft bis zum Restaurantfachmann.

Jugendliche aller Schulformen sind angesprochen

„3500 Jugendliche aller Schulformen wurden zur nunmehr dritten Messe Azubi-Point eingeladen“, erklärt Andrea Demler, Geschäftsführerin der Essener Agentur für Arbeit. Die Resonanz sei gut, bei den Bewerben und bei den 40 Unternehmen und Betrieben, die als Aussteller dabei seien. Für die Stadt ist das Jobcenter mit von der Partie. Dessen Leiter Dietmar Gutschmidt lobt das rege Interesse. „Der Zeitpunkt der Messe gleich nach den Halbjahreszeugnissen ist ideal“, betont Nils Heinen-Krock vom Arbeitgeber-Service bei der Arbeitsagentur.

Die Stadt als Arbeitgeber hat gleich eine Reihe Laufbahnen und duale Studiengänge anzubieten. Der Flyer wirbt mit „Bürgernähe“ und „Teamarbeit“. Am Info-Tisch sitzt Lara Schwatlo. Die 27-Jährige ist „Bachelor of Laws“ und hat kommunalen Verwaltungsdienst studiert. Jetzt ist sie Stadtinspektorin im Personalbüro am Porscheplatz. „Vorher habe ich Bankkauffrau gelernt“, berichtet sie. Umgesattelt hat sie, als sie feststellte, dass die Rahmenbedingungen nicht passten. Die Messe lobt sie: In anderthalb Stunden habe sie zwei Bewerbungen entgegengenommen und 27 Gespräche geführt. Wer bei ihr vorbeischaue, dürfe Broschüren und gern auch einen Kugelschreiber mitnehmen.

Teilnehmer erhalten Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung

Kim Dellwig aus Unna vertritt ihren Arbeitgeber Deichmann bei der Ausbildungsbörse. Sie verteilt Bewerbungstipps und Glückskekse. Der Text auf dem Zettel im Gebäck klingt vielversprechend: „Eine Top-Ausbildung? Bei uns ein Must-Have.“ Auf eine gute Ausbildung hoffen auch die vielen Teenager, die allein, in Gruppen oder mit den Eltern ihre Traumjobs suchen. „Es gibt bei uns noch freie Lehrstellen für diesen Sommer“, teilt Schulungsleiterin Kim Dellwig einem Mädchen mit. Am Donnerstag, 6. Februar, stellt sich der Schuhhändler mit Stammsitz in Essen zudem beim „Career Day“ im Laden an der Limbecker Straße vor. Rund 4000 Standorte in 26 Ländern stehen dem Nachwuchs offen. 41.000 Mitarbeiter zählt der Konzern weltweit.

Essen Zwei Ausbildungsmessen für Schüler im Jahr Die Essener Agentur für Arbeit veranstaltet zwei Ausbildungsmessen für Schüler pro Jahr: „Azubi-Point“ im Frühjahr und „Ausbildungs-Expo“ im Herbst. Im Erdgeschoss der Agentur für Arbeit am Berliner Platz gibt es einen eigenen Beratungsbereich für Jugendliche und junge Erwachsene. Hier helfen Mitarbeiter in persönlichen Gesprächen, eine passende Ausbildung zu finden. Termine für Berufsberatungsgespräche lassen sich montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr über die gebührenfreie Telefonnummer 0800-455 55 00 vereinbaren.

Neben lokalen und regionalen Branchenriesen präsentieren sich kleine Betriebe und sogar Arztpraxen wie ein Hals-Nasen-Ohren-Spezialist und ein Zahnarzt-Team. Sie suchen Nachwuchs auf der Messe „Azubi-Point“, wo sich Bewerber und Arbeitgeber gegenseitig beschnuppern dürfen. Damit das in Ruhe geschehen kann, gab es zeitlich versetzte Einladungen. „Die ersten Schüler haben wir um 10 Uhr bestellt“, so Esra Türkyilmaz, Pressesprecherin der Arbeitsagentur. Ob es Luis Gülen im Herbst ins Stäubli-Werk, einem Anbieter von Mechatronik-Lösungen, an die Westendstraße verschlägt, bleibt abzuwarten. Denn der 16-Jährige Realschüler sucht noch im IT-Bereich. „Tierpfleger will er nicht mehr werden“, erzählt seine Mutter. Dafür habe das Praktikum im Zoo gesorgt.