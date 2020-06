Bundespolizei Ausreißerin (12) im Hauptbahnhof Essen in Gewahrsam genommen

Essen. Eine Zwölfjährige hat sich in einen IC gesetzt und war auf dem Weg nach Bremen, um einen Freund zu besuchen. Bundespolizisten stoppten das Kind.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist im Essener Hauptbahnhof von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen worden. Das Kind wollte einen Freund in Norddeutschland besuchen, berichtete die Behörde am Freitag.

Am Mittag wurden die Beamten davon unterrichtet, dass in einem IC ein unbegleitetes Mädchen sitze. Als der Zug im Essener Hauptbahnhof einfuhr, nahmen sich die Polizisten der "jungen Dame" an.

Die Zwölfjährige äußerte ihnen gegenüber, dass sie auf dem Weg nach Bremen sei. Dort wolle sie einen Freund besuchen. Auf Nachfrage der Bundespolizisten, ob denn die Eltern von ihrer Reise wüssten entgegnete sie, dass dem nicht so sei. Ein Anruf bei der Mutter des Mädchens bestätigte dann auch die Aussage. Sie wusste nichts von dem Vorhaben ihrer Tochter.

Die Leverkusenerin wurde in Gewahrsam genommen und vorübergehend in Obhut der Jugendschutzstelle übergeben.

