Ein Mitsubishi landete in einer Schaufenster-Scheibe einer Konditorei in Essen.

Unfall Auto fährt in Schaufenster einer Konditorei in Essen

Essen. Mitsubishi rammte eine Scheibe einer Bäckerei im Stadtkern. Glas ging zu Bruch, verletzt wurde niemand. Vermutlich Gas und Bremse verwechselt.

Verunglückter Drive-In: Ein Auto ist am Dienstagvormittag in dem Schaufenster einer Konditorei an der Friedrich-Ebert-Straße im Essener Stadtkern gelandet. Glas ging zu Bruch, verletzt wurde glücklicherweise niemand, sagt die Polizei.

Gegen 10.56 Uhr hat eine Fahrerin aus Essen Gas und Bremse an ihrem Mitsubishi mit Automatikgetriebe verwechselt, heißt eine erste Vermutung. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Der Wagen fuhr über den Bürgersteig, bevor er mit dem Gebäude kollidierte.

