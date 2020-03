Dieser Stahlträger ist auf die Schienen in Essen gekracht.

Unfall Bahn-Unglück in Essen: Bauteile stürzen auf Arbeiter

Essen. Nach einem Unfall bei Arbeiten an einer Brückenbaustelle in Essen ist der Zugverkehr zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen unterbrochen.

Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht zu Mittwoch bei Bahnarbeiten in Essen gekommen. An der Brückenbaustelle „Bottroper Straße“ auf der Bahnstrecke zwischen Altenessen und Dellwig sind Bauteile herabgestürzt. Diese haben nicht nur Gleisanlagen und Oberleitungen bestätigt. Ein Mitarbeiter einer privaten Baufirma wurde dabei verletzt.

Züge fahren bis auf Weiteres nicht

Der Zugverkehr zwischen Essen-Altenessen und Oberhausen ist deshalb bis auf Weiteres unterbrochen. Der Fernverkehr wird zwischen Gelsenkirchen und Duisburg umgeleitet - der Halt im Oberhausener Hauptbahnhof entfällt.

Weiterhin betroffen sind die Züge der Linien RE3, RB32 und RB35. Diese werden entweder umgeleitet oder entfallen auf Teilstrecken. Zwischen Essen-Altenessen und Duisburg werde laut Mitteilung der Deutschen Bahn ein Ersatzverkehr mit Taxen beziehungsweise Bussen durch Abellio vorbereitet.

Wie lange die Störung dauern sollte, war zunächst unklar. Ein Bahnsprecher ging jedoch davon aus, dass die Störung nicht vor Donnerstag behoben werden kann.

Die Bottroper Straße in Essen ist laut Polizei ebenfalls noch gesperrt. Zum Gesundheitszustand des Mannes wollte sich die Pressestelle nicht äußern. (red/dpa)