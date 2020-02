Am Karnevalswochenende von Freitag bis Montag (21. bis 24. Februar) baut die Bahn im Bereich Dortmund. Auf rund 4,5 Kilometern Länge werden die Schienen ausgetauscht. Das führt zu Umleitungen. Die Hauptbahnhöfe in Bochum, Essen und Mülheim werden nicht angefahren. (Symbolbild).

Karnevalswochenende Bahnstrecke Dortmund-Essen ist an Karneval gesperrt

Dortmund. Ab Freitagabend beginnt die Bahn mit Arbeiten auf der Strecke zwischen Duisburg und Dortmund. Stopps in Essen, Bochum und Mülheim fallen aus.

Bahnnutzer im Ruhrgebiet müssen sich am Karnevalswochenende auf einige Fahrplanänderungen einstellen. Wegen Bauarbeiten im Bereich Dortmund wird die Bahn-Hauptstrecke zwischen Essen und Dortmund von Freitagabend bis Montagmorgen (21. bis 24. Februar) gesperrt. Viele Züge werden umgeleitet, statt Bahnen fahren Busse. Die Hauptbahnhöfe in Essen, Bochum und Mülheim werden in dieser Zeit nicht angefahren. Von den Fahrplanänderungen betroffen ist der Nah- und Fernverkehr.

Während der Sperrung wechselt die Bahn auf einer Länge von 4,5 Kilometern die Schienen aus. Außerdem wird das Gleisbett erneuert und die Schwellen werden gewechselt. Das alles kostet laut Bahn rund 1,5 Millionen Euro.

Bahnsperrung – Keine Züge in Mülheim, Essen und Bochum

Gesperrt wird die Strecke am Freitagabend um 22 Uhr. Ab Montagmorgen, 4.30 Uhr, fahren die Züge dann wieder regulär.

Insbesondere die Bahnhöfe Bochum , Wattenscheid , Essen und Mülheim sind betroffen, hier hält kein Zug. So wirken sich die Bauarbeiten auf den Regional- und Fernverkehr aus.

So fahren Fernzüge während der Sperrung

Züge des Fernverkehrs werden bereits ab Dortmund teilweise umgeleitet und halten nicht an allen Bahnhöfen. Außerdem gibt es Fahrplanänderungen.

Diese Änderungen gibt es beim RE 1