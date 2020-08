Massive Störung: Ein umgestürzter Baum im Raum Essen hat am Freitag für Umleitungen im Bahnverkehr gesorgt. Ein Zug musste abgeschleppt werden.

ÖPNV Baum kappt Oberleitung in Essen – Ausfälle und Verspätungen

Essen. Ein Baum im Gleis in Essen hat am Freitag für mehrere Stunden den Bahnverkehr gestört. Inzwischen fahren viele Züge wieder – aber nicht alle.

Ein umgestürzter Baum im Gleis zwischen Essen Hauptbahnhof und Essen Kray-Süd hat am Freitag den Zugverkehr im Ruhrgebiet durcheinandergebracht. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war der Streckenabschnitt nicht mit allen Zügen befahrbar, manche Linien wurden umgeleitet.

Sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr waren betroffen. Gegen 12.30 Uhr meldete die Bahn zwar: „Baum beseitigt“. Es kam aber auch weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen, zumal erst die Oberleitung wiederhergestellt werden musste. Bis zum Abend sollten die Probleme aber behoben sein, hofft ein Bahnsprecher.

Baum war um 7 Uhr in Essen-Kray/Süd auf Leitung und Gleise gestürzt

Gegen 6.53 Uhr war die Meldung bei der Bahn eingegangen. Da waren Techniker noch dabei, den Schaden in einem Stellwerk in Oberhausen zu beheben. „Deshalb konnten wir auch nicht über Duisburg umleiten“, so der Sprecher.

Der Baum in Essen habe eine Oberleitung beschädigt, die repariert werden musste. Zwei Züge waren aufgrund der Störung liegen geblieben: Eine Regionalbahn der Linie RB 40 konnte die Strecke später selbst verlassen. Ein Regionalexpress der Linie RE 42 hingegen musste mit einer anderen Lok abgeschleppt werden.

Zwei Züge seien aufgrund der kaputten Oberleitung fast zwei Stunden verspätet gewesen. Der Fernverkehr wurde weiträumig umgeleitet. Zugausfälle gab es vor allem im Regionalverkehr. Die Störung hatte Auswirkungen weit über Essen hinaus.

Diese Nahverkehrs-Verbindungen waren betroffen: