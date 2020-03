Blog: 54 Corona-Infizierte in Essen – Nachtleben angehalten

Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Essen hat sich am Wochenende verdoppelt. Das meldet das Lagezentrum der Stadtverwaltung. Demnach gibt es in Essen – Stand Sonntag, 16 Uhr – nunmehr 54 positiv getestete Bürger. Am Samstagmorgen waren es 27, am Freitagabend erst 19 Fälle. Beprobt wurden bisher 818 Menschen. „Jeden Tag mindestens eine Verdoppelung – das ist leider derzeit wie im Lehrbuch“, kommentierte Essens Gesundheitsdezernent Peter Renzel die neue Zahl. Eine Vielzahl der Fälle sind Reiserückkehrer aus unter anderem Italien (bspw. Südtirol) oder Österreich.

Auch Gottesdienste fallen aus

Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zumindest zu verlangsamen, haben die Behörden bereits Großveranstaltungen untersagt und die Schließung von Schulen und Kitas angeordnet. Nun lässt die Stadt Essen auch Kneipen, Bars, Diskotheken, Schwimmbäder und Turnhallen schließen sowie Gottesdienste ausfallen.

Damit soll vermieden werden, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. „Der Schutz und die Sicherheit der Bürger stehen an erster Stelle“, erklärte Oberbürgermeister Thomas Kufen am Sonntag.

Mit der Kreishandwerkerschaft und der Industrie- und Handelskammer sei Kufen im regen Austausch, um die wirtschaftlichen Folgen insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen abmildern zu können. Im Moment gelte es vor allem, einen kühlen Kopf zu bewahren und entschieden zu handeln. „Ich bin mir sicher, dass die Essenerinnen und Essener in dieser Krise zusammenstehen. In den nächsten Wochen werden wir gemeinsam große Herausforderungen meistern müssen“, spricht Kufen den Essenern Mut zu.

Stadt arbeitet an neuer Allgemeinverfügung

Die entsprechende Allgemeinverfügung zur Kneipenschließung werde zur Zeit erarbeitet. Dem Vernehmen nach soll die neue Regelung ab Dienstag gelten. Strittig ist noch, ob auch Restaurants und Imbisse von dem Öffnungsverbot betroffen sind, da diese für die Nahversorgung der Menschen wichtig sind und nicht aus reinem Vergnügen aufgesucht werden.

Etliche Clubs und Großraumdiscos hatten sich schon am Wochenende freiwillig eine Pause verordnet. Der House- und R’n’B-Club „Essence“ an der Viehofer Straße, „Antons Bierkönig“ an der Gildehofstraße und die „Musikpalette“ an der Kettwiger Straße hatten entweder Freitag oder Samstag ein vorerst letztes Mal mit ihren Gästen gefeiert. Am Bierkönig mussten die Besucher Namen und Telefonnummern hinterlassen, bevor sie eintreten durften – auch das eine Corona-Schutzmaßnahme.

Notbetreuung wird eingerichtet

Nachdem die Landesregierung am Freitag entschieden hat, dass alle Tagesstätten und Kitas und Schulen bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben, hat die Stadtverwaltung am Wochenende zusammen mit allen Beteiligten das weitere Vorgehen in Essen beraten. Mit allen Trägern wurde abgestimmt, dass in allen Kitas und in der Kindertagespflege eine Notbetreuung für Kinder „unentbehrlicher Schlüsselpersonen im Bereich der kritischen Infrastruktur“ eingerichtet wird. Eine solche Notbetreuung könne aber nur angeboten werden, sofern eine private Betreuung oder eine flexible Arbeitsgestaltung für diesen Personenkreis nicht möglich sei und wenn beide Elternteile oder Erziehungsberechtigte beziehungsweise Alleinerziehende zu den unentbehrlichen Schlüsselpersonen gehören.

Diese Berufsgruppen zählen zu den Schlüsselpersonen

Dazu zählen Mitarbeiter in Krankenhäusern, Arztpraxen, Senioreneinrichtungen und in der ambulanten Pflege, Fahrdienste wie bspw. Krankentransporte und Taxis, Feuerwehr, Polizei, Pharmazeutische Betriebe, Lebensmittelversorgung, Stadtverwaltung, Justiz, Energieversorgung, Tankstellen, Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Kindertageseinrichtungen/Tagespflege, stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe, Öffentlicher Personennahverkehr.

Die Notbetreuung soll nach Lage der Dinge in der jeweiligen Kita stattfinden, in der die Kinder ohnehin angemeldet sind. Damit Eltern ihre Kinder in die Kita geben dürfen, müssen sie bis Mittwoch eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die „Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz in der Einrichtung der kritischen Infrastruktur vorlegen“. Entsprechende Vorlagen gibt es auf der Internetseite der Stadt.

So geht es an den Essener Schulen weiter

Auch der Schulbetrieb in Essen wird ab Mittwoch eingestellt. Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation vorzubereiten, können sie heute und morgen selber entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Alle Essener Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher.

Danach und bis zum 3. April (letzter Schultag vor den Osterferien) soll eine Notbetreuung in Schulen für die Kinder „unentbehrlicher Schlüsselpersonen“ eingerichtet werden – sofern eine private Betreuung nicht möglich ist, so die Stadt. Deshalb muss in den Schulen während der Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden. Gedacht ist die Betreuung insbesondere für die Kinder in den Klassen 1 bis 6. Dabei sollen die üblichen Unterrichtszeiten und die Zeiten der Betreuung im Offenen Ganztag abgedeckt werden.

In welchen Schulen eine Notbetreuung eingerichtet wird, soll spätestens Dienstag bekannt gegeben werden. Für die Notbetreuung in der Schule ist von den Eltern bis zum 18. März eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen.

Indes fragen sich viele Eltern bereits, ob sie zumindest einen Teil ihre bezahlten Kitagebühren und Verpflegungskosten erstattet bekommen. Diese Frage konnte die Stadt, die sich auch laufend den rasanten Entwicklungen stellen muss, verständlicherweise am Sonntag noch nicht beantworten.

Essen rück in der Corona-Krise zusammen

Währenddessen gründete sich am Wochenende das „Helferteam für Essen“. Hinter der noch jungen Gruppe steckt Michael Druen (33), der bei der evangelischen Kirche das Ehrenamtsmanagement leitet. Nun geht es darum, Mitstreiter zu finden, Schulungen und Organisation auf die Beine zu stellen, damit von den Auswirkungen des Coronavirus betroffene Menschen schnellstmöglich Hilfe erhalten.

Unterstützt werden sollen Risikogruppen, ältere Menschen, diejenigen mit Vorerkrankungen und solche, die aus anderen Gründen Angst vor einer Ansteckung haben. Dabei geht es unter anderem darum, Einkäufe zu erledigen oder Medikamente aus der Apotheke zu holen.