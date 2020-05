Blutkrankheit: Essener Arzt gibt Patienten Lebensperspektive

Die Patienten stammen aus entlegenen Teilen der Welt, sind aber in Essen zu Hause. Ein Glücksfall, denn hier kann ihre Krankheit behandelt werden, obwohl sie bei Nordeuropäern gar nicht auftritt: die Thalassämie. Prof. Dirk Reinhardt (54) von der Essener Uniklinik hat sich auf die Blutkrankheit spezialisiert, die vererbt wird und in ihrer schweren Form tödlich sein kann.

Die von Reinhardt geleitete Kinderklinik III befasst sich mit der Hämatologie, ist also für alle Erkrankungen des Blutes zuständig. Zwischen 30 und 40 seiner Patienten haben eine Thalassämie und verbringen daher ihre Kindheit und Jugend im engen Kontakt zur Uniklinik. „Viele brauchen alle vier bis sechs Wochen eine Bluttransfusion, lebenslang“, erklärt Reinhardt.

Ohne Therapie sterben die Kinder schon in den ersten Lebensjahren

Ein Gendefekt stört bei ihnen die Bildung der roten Blutkörperchen, was wiederum dazu führt, dass nicht genug Sauerstoff zu den Organen transportiert wird. Die dramatische Blutarmut (Anämie) führt zu Atemnot, Apathie und vielen Folgeerkrankungen. „Unbehandelt sterben die Kinder schon in den ersten Lebensjahren“, sagt Reinhardt. In den Heimatländern ihrer Eltern, im Mittelmeerraum, Asien und Afrika geschehe oft genau das: „96 Prozent der Patienten weltweit haben keinen Zugang zu einer angemessenen Therapie.“ Ein trauriger Umstand, auf den der Welt-Thalassämie-Tag am 8. Mai hinweist.

Prof. Dirk Reinhardt leitet die Kinderklinik III an der Uniklinik Essen. Foto: Frank Preuss / Funke

Hierzulande wissen inzwischen auch niedergelassene Kinderärzte die Symptome richtig zu deuten, die man zunächst in den 1960er Jahren bei Gastarbeitern aus Italien beobachtete. Mit einer Blutuntersuchung lässt sich der Verdacht bestätigen. Auch Gentests seien möglich, aber teuer und nicht immer notwendig.

Spätestens ab einem halben Jahr sollten die kleinen Patienten Bluttransfusionen erhalten. Sonst komme es zu Symptomen und bleibenden Schädigungen.

Eine Überdosis Eisen belastet die Organe

Leider erhält der Körper mit den vielen Bluttransfusionen eine Überdosis Eisen, das Leber, Herz und andere Organe lebensgefährlich schädigen kann. Das Eisen muss medikamentös aus dem Körper geschleust werden. „So verbessert man die Situation für die Betroffenen, aber es ist keine Methode, mit der man einfach 60, 70 Jahre alt wird.“ Spätestens mit der Pubertät beginnt ein lebenslanges Ringen mit den Folgen von Krankheit und Therapie: Diabetes, Leberzirrhose, Unfruchtbarkeit oder Herzschwäche....

Den Eltern schildere man genau, was auf sie zukommt, auch um sie zum Mittun zu ermuntern, sagt Reinhardt. Kinder könnten mit einer umfassenden Therapie noch relativ unbeschwert leben, Sport und Schulbesuch inklusive. Bloß führten diese Erfolge bei manchen Familien zu dem Trugschluss, die belastenden Transfusionen, die stets viele Stunden dauern, aussetzen und auf Medikamente verzichten zu können.

Für Jugendliche ist es schwer, die belastende Therapie durchzuhalten

In der Kinderklinik III des Essener Universitätsklinikums kann jungen Patienten mit Thalassämie geholfen werden. Unbehandelt ist die Erbkrankheit tödlich. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Dolmetscher und Sozialarbeiter helfen, den Zuwanderern etwa aus Pakistan oder dem Irak die Wichtigkeit der Behandlung klar zu machen. Leider gebe es aber bei einigen wenigen immer noch ein fehlendes Verständnis für die Erkrankung, sie sagten: „Das gab es bei uns schon immer, das ist Gott gewollt.’“

Reinhardt setzt dem den Willen entgegen, der Thalassämie weitere Jahre abzuringen. Als junger Arzt lernte er, dass ein Patient mit Mitte 20 als langlebig galt, heute erreichen Betroffene das fünfte Lebensjahrzehnt. Im Ruhrgebiet gebe es hohe Fallzahlen, und so habe die Uniklinik Essen wie die Zentren in Hamburg oder Berlin eine große Expertise im Umgang mit Thalassämien entwickelt. Dazu gehöre es auch, etwa durch psychosoziale Begleitung, die Patienten zu motivieren: „Es fällt gerade vielen Jugendlichen schwer, sich immer an die Therapievorgaben zu halten.“

In wenigen Fällen ist eine Heilung der Krankheit möglich

Und es gibt nur wenige Glückliche, die geheilt werden: Seit kurzem gebe es eine Gentherapie. Schon länger ist eine Heilung durch eine Knochenmarktransplantation möglich, die allerdings auch Risiken bis hin zum Tod birgt. Was nur kann man Eltern in dieser Ausgangslage raten? Reinhardt rät zu, „aber nur wenn es unter den Geschwistern einen passenden Spender gibt oder sich ein ,genetischer Zwilling’ findet“. Dann sei die Hoffnung auf Heilung groß.