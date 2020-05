Essen-Kray. Eine Schneise der Verwüstung hat ein 30-jähriger Essener am Krayer Markt hinterlassen: Nachdem er in eine Haltestelle gekracht war, flüchtete er.

Ein riesiges Trümmerfeld hat ein 30-jähriger Essener in der Nacht zu Sonntag am Krayer Markt hinterlassen, nachdem er mit seinem BMW aus einer Kurve geflogen war. Der Mann war aus dem Heinrich-Sense-Weg in Richtung Krayer Markt unterwegs, als er zunächst gegen den Mast einer Fußgängerampel prallte.

Die Schaufensterscheibe des Friseursalons zersprang komplett. Foto: WTVnews

Danach schleuderte das Fahrzeug gegen eine Hauswand und zerstörte die Schaufensterscheibe des Friseursalons im Erdgeschoss. in eine Bushaltestelle und touchierte eine Hauswand. Die Fahrt endete jedoch erst, nachdem der BMW durch eine Bushaltestelle krachte und wieder auf die Fahrbahn zurück schleuderte.

Der Fahrer, der allein im BMW unterwegs war, erlitt nur leichte Verletzungen. Der späten Uhrzeit ist es wohl zu verdanken, dass kein weiterer Mensch verletzt wurde. Allerdings hatten mehrere Augenzeugen den Unfall beobachtetet: Der erste Notruf ging um 1.48 Uhr bei der Polizei ein

Mann flüchtete einen Kilometer zu Fuß

Die Zeugen sprachen den Mann sofort an und fragten noch, ob alles in Ordnung sei. Während Polizei und Feuerwehr informiert wurden, flüchtete der Mann zu Fuß in die Hubertstraße in Richtung Fischweiher. Polizisten konnten ihn wenig später ermitteln und nahmen ihn rund einen Kilometer vom Unfallort entfernt in seiner Wohnung fest.

Auf der Polizeiwache brach der Mann zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ersten Angaben zufolge stand der Mann wohl unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Laut Angaben der Augenzeugen soll der BMW deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Den Fahrer, der noch im Krankenhaus liegt, erwarten gleich mehrere Anzeigen: Er wird sich unter anderem wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und fahrlässige Körperverletzung verantworten müssen.