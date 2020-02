Bombendrohungen gegen drei Moscheen in Essen, Unna und Hagen

Essen. Anonyme Bombendrohungen gegen Moscheen in Essen, Unna und Hagen haben einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Westfalenstraße in Steele gesperrt

Anonyme Bombendrohungen gegen Moscheen in Essen, Unna und Hagen haben Mittwochnachmittag (12. Februar) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. In Essen war die Ulu-Moschee betroffen. „Wir haben das Gebäude umgehend geräumt“, berichtet Polizeisprecher Christoph Wickhorst. Die vielbefahrene Westfalenstraße im Stadtteil Steele ist seit 16 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizeiaktion dauert zur Stunde noch an.

Koordiniert wurde der Polizeieinsatz in allen drei Städten vom Polizeipräsidium Dortmund. Muhammet Balaban, der Vorsitzende der Kommission Islam und Moscheen (KIM-E), dem islamischen Dachverband in Essen, war am Mittwoch zufällig vor Ort. „Ich habe Sonntag die Mitgliederversammlung geleitet und wollte heute das Protokoll unterschreiben“, berichtet Balaban. „Als ich an Ort und Stelle eintraf, sah ich schon die Polizeiwagen.“

Vorsitzender des Essener Moschee-Dachverbandes spricht von Bombendrohung

Seinen Angaben zufolge handelt es sich bei der „Ulu Camii“ um eine Moschee des türkischen Ditib-Verbandes, der dem türkischen Staat nahesteht. Balaban berichtet weiter, dass die anonyme Bombendrohung bei einem Mitglied des Essener Moscheevereins eingegangen sei. „Dieser hat sofort die Polizei alarmiert.“ In der E-Mail habe es geheißen, dass in der Moschee „bis 17 Uhr“ eine Bombe hochgehen sollte.

Anscheinend handelt es sich wohl nicht um eine ernsthafte Bedrohungslage. „Die Maßnahmen der Polizei laufen noch, bis jetzt sind aber keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden“, heißt es.