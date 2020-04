Bleifund in Essen-Gerschede beunruhigt Anwohner seit Monaten

Essen-Gerschede. Bei Kanalbauarbeiten in der Straße Neuwiedweg in Gerschede wurde Blei gefunden. Die Baustelle ruht seit Monaten.

Bereits vor Monaten stießen Bauarbeiter im Neuwiedweg in Gerschede auf bleihaltigen Boden. Die Baustelle wurde daraufhin am 6. Januar stillgelegt. Die Anwohner sind beunruhigt, obwohl die Stadtwerke ihnen versichern, dass keine Gefahr für sie bestehe. Doch wie es weitergeht in der schmalen Straße, das wissen sie bis heute nicht. „Still ruht der See“, stellt Hans-Werner Nitz als Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Gimkenhof und SPD-Bezirksvertreter fast schon resigniert fest.

In Essen-Gerschede wartete Überraschung auf die Urlauber

Das erfuhr auch Uwe van Hoorn, als er im November mit seiner Frau zu einem mehrmonatigen Wohnmobil-Urlaub nach Spanien aufbrach, um dort auch seinen 71. Geburtstag zu feiern. Bei Telefonaten mit der Heimat erfuhr er, dass sich auf der Baustelle vor seiner Haustür nichts mehr tut. Für ihn war das keine gute Nachricht, denn bei starken Regenfällen steht das Wasser bei ihm im Keller mehrere Zentimeter hoch. Als das Ehepaar jetzt Anfang März heimkehrte, musste es enttäuscht feststellen: „Die Baustelle sieht so aus wie vorher.“

Eine Nachbarin hatte sich da schon bei den Stadtwerken beschwert, weil sie ihr Grundstück nicht mehr erreichen konnte. Die Stadtwerke bauten ihr daraufhin einen provisorischen Notweg und versicherten, dass die Baustelle bis Mitte April beseitigt sei.

Arbeiter verbrachten den Tag im Baustellencontainer

Als es trotzdem nicht weiterging, sondern Bauarbeiter dabei beobachtet wurden, wie sie morgens zur Arbeit kamen, sich in den Bauwagen setzten, aber bis Feierabend nichts mehr erkennbar taten, schaltete sie die Bezirksvertretung IV ein. Diese solle wenigstens dafür sorgen, dass „die Notwege während der gesamten Baumaßnahmen für Rollstuhlfahrer, Menschen, die auf Hilfe von Rollatoren angewiesen sind, Menschen, die Kinderwagen bewegen“ hergerichtet würden.

Zusätzlich fragte Sigrid Engels (74), langjährige Bezirksvorsteherin und EBB-Bezirksvertreterin in der Februar-Sitzung nach, was es mit dem Bleifund und seinen Folgen auf sich habe.

Schwierigkeiten bei der Abstimmung über das weitere Vorgehen

Die Baustellenfahrzeuge und Container belasten die Siedlung Gimkenhof in Essen-Gerschede inzwischen sei Jahren. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Daraufhin teilte die Stadtwerke-Bauleitung Entwässerung der Bezirksvertretung mit, dass „das unplanmäßige Auffinden von verunreinigtem Boden“ Abstimmungen und Genehmigungen zur Entsorgung“ notwendig mache, was „leider regelmäßig Verzögerungen“ verursache. Die aktuelle Lage trage ihren Teil noch dazu bei.

Es sprach sich in der Siedlung herum, dass die Bauarbeiter nach dem Bleifund auf ihre Gesundheit hin untersucht worden seien. Indirekt bestätigen die Stadtwerke diese Darstellung. In einem Brief an die Anwohner heißt es: „Die noch zu treffenden Schutzmaßnahmen beziehen sich ausschließlich auf den Baustellenbereich. Sie dienen vorsorglich dem Schutz der dort tätigen Mitarbeiter. So wird z. B. ein zusätzlicher Umkleidecontainer bereitgestellt.“ Dass ein Bauarbeiter im Zusammenhang mit dem Bleifund erkrankt sein soll, wie man sich am Gimkenhof erzählt, wird nicht erwähnt.

Sicherheitskoordinator eingeschaltet

Die Hauseingänge sind nur unter Mühen zu erreichen im Neuwiedweg in Essen-Gerschede. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Inzwischen wurde gemeinsam mit der Baufirma und einem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator ein Plan aufgestellt, wie der Boden saniert werden kann. Denn es handele sich, so Stadtwerkesprecher Dirk Pomplun, um teer- und bleibelasteten Schotter, der beim Bau des Neuwiedwegs als Straßenunterbau verwendet worden sei. Dass dieser Boden vor zwei Jahren bei gleichen Arbeiten nicht auch im benachbarten Raiffeisenweg gefunden wurde, liege vielleicht an einer anderen Straßenbaufirma, die beim Bau der Siedlung 1938 im Einsatz war.

Über die Beschaffenheit des Bodens macht sich auch Uwe van Hoorn seine Gedanken. Als gelernter Vermessungsingenieur quasi vom Fach beobachtete er die Entnahme von Bodenproben, bevor die Arbeiten begannen. „Da ist man schnell auf gewachsenen Lehmboden gestoßen“, erinnert er sich. Das passt zu den Erinnerungen seiner Ehefrau Elke, die im Neuwiedweg aufgewachsen ist. „Das war hier vorher Ackerland.“ Wie es jetzt konkret mit der Baustelle weitergeht, soll sich nach den Osterferien entscheiden. Sigrid Engels schwant nichts Gutes: „Das erinnert mich alles an den Mühlengrund.“ In Bochold war der Untergrund allerdings „nur“ sandig, nicht verdreckt.