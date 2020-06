Deichmann plant einen Campus für die moderne Arbeitswelt

Nach der Universität Duisburg-Essen und dem Energiekonzern RWE bekommt nun auch der Schuhfabrikant Deichmann in Schönebeck seinen Campus. In mehreren Baustufen soll er in einigen Jahren etwa 1500 Mitarbeitern „ein attraktives Arbeitsumfeld, eingebettet in eine Parklandschaft“ bieten. So sieht es die Planung vor, die der Ausschuss für Stadtentwicklung am Donnerstag auf den Weg gebracht hat.

„Ein harmonischer und funktionaler Komplex“ in Essen-Schönebeck

Der Eingang des Deichmann Neubau an der Aktienstraße Ecke Frintroper Straße in Essen Schönebeck. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Unser Ziel ist ein harmonischer und funktionaler Komplex, bei dem der Begriff Campus auch für Modernität, Internationalität und Aufenthaltsqualität stehen soll“, sagt Veit Weiland, Geschäftsführender Direktor des Unternehmens, unter anderem zuständig für Bau und Expansion. „Dieser Anspruch bezieht sich sowohl auf das äußere Erscheinungsbild des Campus als auch auf die innere Gestaltung von modernen und flexiblen Arbeitswelten.“ Vorgesehen sind Flächen für die Verwaltung, Musterflächen und eine Kantine. Haupteingang und Vorfahrt zum Campus werden an der Aktienstraße errichtet. Über die Höhe der Investition gibt Deichmann keine Auskunft.

Tiefgaragen gegen Parkplatzprobleme

Bei einem Informationsabend für die Schönebecker Anwohner wurde vor zwei Jahren das drängende Parkplatzproblem deutlich. Zahlreiche Mitarbeiter parkten die Seitenstraßen zu, wurde beklagt. Von der „Rush-Hour im Westerbergweg“ war die Rede, von Hupkonzerten und rücksichtsloser Parkerei.

Wie damals bereits – unter Applaus der Anwohner – von Veit Weiland angekündigt, sind nun drei neue Tiefgaragen geplant. Die erste wird mit 162 Stellplätzen unter dem jetzigen Edeka-Gelände errichtet. Weitere Tiefgaragen sind in der 3. Baustufe an der Lautstraße mit 161 Stellplätzen sowie im 4. Bauabschnitt mit 124 Stellplätzen am Deichmannweg vorgesehen. Außerdem habe das Unternehmen „gerade erlebt, wie mit moderner Arbeitsorganisation eine erste Entspannung in dieser Thematik spürbar geworden“ sei.

Bürgerinformation Die Bürger sollen nach den Sommerferien über das Vorhaben informiert werden, kündigt Deichmann an. Eine für April vorgesehne Information musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Die Pandemie habe den Zeitplan um einige Monate verzögert.

Die Campus-Entwicklung wird mit der Neugestaltung des bisherigen Edeka-Areals beginnen. Die Firma Hundrieser schließt Ende Juni ihr Geschäft, um dann einen Monat später den neuen, 2500 Quadratmeter großen Markt an der Lautstraße zu eröffnen.

Zuerst wird Edeka geschlossen

Im 1. Bauabschnitt ab 2022 plant Deichmann ein Atriumgebäude an der Aktienstraße, das an die bestehenden Gebäude angeschlossen wird und schafft. Die weiteren Neubauten werden anschließend durch Brücken und Übergänge miteinander vernetzt. Wann sie errichtet werden, werde „abhängig von unserem Bedarf entschieden“, erklärt Veit Weiland.

Die Grünflächen bleiben erhalten

vorfreude auf neues einkaufszentrum an der aktienstraße

Entwurf Deichmann Campus Essen-Schönebeck Foto: Deichmann

Eine entscheidende Funktion im Campus werden Grünflächen und Baumbestand auf dem Deichmann-Gelände haben: „Unser Ziel ist, einen Park und Grünzug vom Hexbachtal bis zur Aktienstraße zu schaffen, der auch der Allgemeinheit zu Gute kommt. Dabei haben wir auch Anregungen der Anwohner aufgegriffen.“

Für Schönebecks Ratsherrn Klaus Diekmann (CDU) ist das eine gute Nachricht: „Wunderbar, dass die einst für die Bundesstraße B 231 vorgesehene Grünfläche erhalten bleibt.“ Der gesamte Stadtteil freue sich „unglaublich“ über die Campus-Pläne, so seine Einschätzung, weil sich Deichmann in Schönebeck offenbar sehr wohl fühle und die Stadt Essen die Entwicklung an diesem Standort ermögliche.