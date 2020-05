Eucharistische Ehrengarde Borbeck feiert 100-Jähriges später

Welch ein Pech für den Verband der Eucharistischen Ehrengarden aus Borbeck, Dümpten und Marxloh: Am kommenden Sonntag wollte er sein 100-jähriges Bestehen feiern, und zwar nach der Großen Borbecker Prozession. Doch diese fällt wegen Corona aus, und damit auch das große Verbandsfest im Dionysiushaus. Wie es sich für eine Ehrengarde jedoch gehört, zeigt sie sich kämpferisch: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden das Fest später nachholen“, kündigt Verbandsoberst Georg Albrecht an.

Eucharistische Ehrengarden sind fast ausschließlich im Ruhrbistum Essen anzutreffen

Eucharistische Ehrengarden sind fast ausschließlich im Ruhrbistum Essen anzutreffen und damit eine lokale Besonderheit. Der Hintergrund ist durchaus ernst und das ans Militär erinnernde Auftreten kein Zufall. „Im ausklingenden 19. Jahrhundert, als immer mehr Bergleute und die fortschreitende Industrialisierung das Proletariat anwachsen ließ, gab es immer wieder Übergriffe auf kirchliche Veranstaltungen. Daher gründeten sich in Abspaltung von Jünglingsvereinen, Männervereinen oder Schützbruderschaften sogenannte Ehregarden. Die ursprüngliche Aufgabe war der Schutz der Eucharistie durch Präsenz“, erläutert Andreas Stölker von der St. Dionysius-Gemeinde.

Die Garden erhielten an militärische Paradeuniformen angelehnte Uniformen und einen Dekorationsdegen. „Im Jahr 1914, kurz vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges, erhielt unsere Garde die ersten roten Uniformen“, berichtet Georg Albrecht (67), seit 26 Jahren Verbandsoberst in Borbeck. „Es war ein Wunsch der Borbecker Romfahrer, dass die neuen Uniformen ihrer Garde denen der päpstlichen Garde ähnlich sein sollten. Alle anderen Garden des Bistums haben eine schwarze Uniform.“

Die Garde ist ein reiner Männerverein

Die Standartenträger tragen die weiße Uniform. Ansonsten ist die Borbecker Uniform rot, alle anderen schwarz. Foto: Garde

Seit Jahren werden die Uniformen für den immer schwerer zu findenden Garde-Nachwuchs bei einem Schneider in Stadtlohn gefertigt.

Obwohl die Ehrengarden reine Männervereine sind und ihre Amtsträger als Oberst, Hauptmann und Adjutant bezeichnet werden, sind ihre Aufgaben heute vielschichtig. Georg Albrecht: „In der Öffentlichkeit treten wir zu besonderen Anlässen wie Prozessionen, Pontifikalhochämtern in den Gemeinden, Erstkommunionfeiern und Verbandsfesten an. Darüber hinaus engagieren sich viele Garden im Gemeindeleben als helfende Hände bei den Gemeindefesten, beim Aufstellen der Weihnachtsdekoration und dem Hissen der kirchlichen Fahnen.“

„Kämpfer bleiben gegen Zufall und Unfrieden“

Seit 26 Jahren ist Georg Albrecht der Verbandsoberst der Eucharistischen Ehrengarde. Foto: foto: Garde

Innerhalb des Vereins werde der kameradschaftliche Zusammenhalt in den einzelnen Garden groß geschrieben. Andreas Stölker: „Man unterstützt sich bei Bedarf gegenseitig und kommuniziert heutzutage auch vielfältig über die neuen Medien. In den Garden werden aktiver Glaube, christliche Verbundenheit und öffentliches Glaubensbekenntnis beim Antreten gelebt.“ Oder, wie es Georg Albrecht ausdrückt: „Der Geist des Dienens und der Treue, der 100 Jahre in den Reihen der Ehrengarden lebendig war, wird auch in Zukunft auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Denn Ehrengarde bedeutet Kämpfer zu bleiben gegen Zufall und Unfrieden, Helfer zu sein im Bekenntnis für neue Lebens- und Denkformen.“

75 aktive Mitglieder Zum Verband gehören die Garden St. Antonius Abbas in Schönebeck, St. Barbara in Mülheim-Dümpten, St. Dionysius in Borbeck, St. Franziskus in Bedingrade, Herz-Jesu und St. Josef in Frintrop, St. Michael in Dellwig sowie seit 2013 auch St. Peter in Duisburg-Marxloh. Zusammen haben sie 75 aktive und 23 inaktive Mitglieder.

Was wiederum für Aufsehen sorgen kann. „So erzeugen Eucharistische Ehrengarden beim Auftreten in Gastgemeinden Verwunderung bis Befremden“, hat Andreas Stölker festgestellt.

Was sogar zu tätlichen Übergriffen führen kann, und zwar nicht nur im 19. Jahrhundert zu Zeiten des Kirchenkampfs, sondern auch in diesem Jahrhundert. So ist das Messer-Attentat auf einen 44-jährigen Messdiener im Rahmen der Fronleichnams-Prozession in der Essener Innenstadt auch 17 Jahre später noch nicht vergessen. Damals stach ein 49-jähriger Attentäter auf den Mann ein und verletzte ihn schwer. Drei Mitglieder der Borbecker Eucharistischen Garde verfolgten den fliehenden Mann, konnten ihn stellen und der Polizei übergeben.

Einen Orden bekamen die Gardisten dafür nicht. Denn in ihrem Gardelied heißt es: „Wir geizen nicht nach Ehren und eitlem Menschenruhm. Wir wollen einem dienen – Der unter uns erschienen – Im stillen Heiligtum.“