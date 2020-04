Historische Fotos aus Essen-Dellwig war sein letzter Vortrag

Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören – sagt der Volksmund. Heinz Werner Kreul richtet sich danach. Sein Vortrag „Dellwig in den 1950er Jahren mit der St. Michael-Kirche“ Anfang März im Gemeindehaus von St. Michael mit alten Ansichten des Stadtteils war sein letzter. „Ich ziehe mich zurück, das wird mir zu viel“, kündigt der 75-jährige Borbecker an.

Saal der St. Michael-Gemeinde in Essen-Dellwig war voll

Auch eine unspektakuläre Straßenszene wie hier von der Donnerstraße weckt bei den älteren Dellwigern viele Erinnerungen. Foto: OH

Die etwa 100 Besucher im voll besetzten Gemeindesaal von St. Michael werden es kaum glauben können. Denn, wie seit Jahren gewohnt, präsentierte Heinz Werner Kreul in einem Power-Point-Vortrag alte Ansichten. Sie sind so ungewöhnlich, weil sie Alltägliches zeigen und damit aus dem allgemeinen Wust von Familienbildern herausragen: Vereine, Ausflügler, spielende Kinder, die Eucharistische Ehrengarde, dazu Straßenszenen, die St. Michael-Kirche, entstehende Wohnsiedlungen, den alten Dellwiger Bahnhof und die Eisenbahnsiedlung.

Große Resonanz auf die Fotos

Die Fotos entstammen einem Album, das der 1919 in Dellwig geborene Pater Bruno Urban Koch angelegt hatte. In seiner Heimatgemeinde Dellwig hatte er vor seinem Abschied den Alltag der 50er und 60er Jahre fotografiert. Das fertige Album übergab er bei seinem Abschied zur Erinnerung an Pastor Hermann Josef Krahe. Jetzt kam es in den Besitz von Pfarrer Benedikt Ogrodowczyk von St. Dionysius, der es wiederum an den Gemeindearchivar weiter reichte.

Heinz Werner Kreul an der St Michael Kirche in Essen Dellwig mit dem Fotoalbum von Pastor Krahe. Foto: OH

Die Resonanz des Vortrags, den er wie viele andere gemeinsam mit seinen Freunden Udo Kühn, Heinz Meier und Heinz Schulze realisiert hatte, überwältigt Heinz Werner Kreul noch heute. „Schon während des Vortrags sind Leute auf mich zugekommen, die mich fragten, ob sie nicht die Bilder von der Donnerstraße oder der Blitzstraße haben könnten.“ Offenbar waren es Nachfahren von Pater Urban, die an den seltenen Bildern interessiert waren. Weitere sechs Anfragen, sogar aus Dillingen in Schwaben, erreichten ihn später per E-Mail. Weil er die 147 Fotos allesamt eingescannt hatte, fiel es Heinz Werner Kreul auch nicht schwer, die Wünsche der meist betagten Dellwiger zu erfüllen und die Fotos abzugeben: „Sie möchten anhand der Bilder ihren Enkelkindern zeigen, wie sie in Dellwig gelebt haben.“

Er selbst habe auch Erinnerungen an den Stadtteil, obwohl er in Borbeck aufgewachsen ist. „Meine Mutter stammte daher. Mit ihr bin ich als Kind durch Feld und Flur gegangen.“ Die Fotos geben einen Eindruck wieder, wie ländlich der später so stark industrialisierte Essener Vorort einst war.

Trotzdem habe er zu den Ansichten viel weniger Informationen beitragen können als die vielen ortskundigen Besucher. „Deshalb habe ich die Leute aufgefordert: ,Macht mit!’, erzählt ihr aus der damaligen Zeit.“ Ergebnis: „Die 80-Jährigen waren schier aus dem Häuschen.“ Noch Wochen später habe jemand an seiner Wohnungstür geschellt und gerührt zugegeben: „Ich zehre heute noch davon. Hier haben Sie eine Flasche Schnaps...“

Mit der Mutter durch Dellwig spaziert

Die Donnerstraße in Essen-Dellwig in den 60er Jahren. Foto: Privat / Kreul

Es sind diese Erlebnisse und Begebenheiten, die dem Hobbyhistoriker Heinz Werner Kreul zeigen, dass er mit seiner Art der Geschichtsvermittlung nicht völlig falsch liegen kann: „Ich habe die Menschen immer reden lassen. Das ist doch schön, wenn man die Leute einbinden kann.“ Vielleicht unterscheide ihn das von den professionellen Historikern, mutmaßt er. Zu denen habe er in all den Jahren nahezu keinen Kontakt gefunden. Auch das Haus der Essener Geschichte habe sich nie gemeldet. „Da sitzen Profis, die sehen manches ganz anders als ich als Laie“, sagt er ohne Groll. Eingeschlafen ist auch der Kontakt zum Kulturhistorischen Verein in Borbeck, der quasi um die Ecke am Weidkamp wirkt – die Ansichten über die heimatkundliche Aufarbeitung der Ortsgeschichte lägen offenbar zu weit auseinander. Deshalb werde er nun seine Aktivitäten zurückschrauben.

Ausnahmen werde es natürlich geben. Wenn etwa eine Gruppe von 14- bis 16-jährigen Jugendlichen den Wunsch äußert, den Schutzraum unter dem Kirchplatz von St. Dionysius besichtigen zu können, dann sage er auch weiterhin nicht Nein: „Das mache ich doch gerne.“

https://www.waz.de/staedte/essen/borbeck-und-west/historische-bilder-aus-essen-dellwig-id228972401.html