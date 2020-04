In Essen-Altendorf brütet ein Blässhuhn mitten im See

Ein brütendes Blässhuhn beschäftigt die Spaziergänger am Niederfeldsee in Altendorf. Warum? Es brütet mitten auf dem See. Und dass nun schon das zweite Frühjahr nacheinander. Doch das ist noch nicht alles: Der Schwimmvogel, der zur Familie der Ralle gehört, hat sein Nest direkt neben der Wasserfontäne gebaut, die den See mit Frischwasser versorgt. Und das besorgt manchen Zeitgenossen, weil das Blässhuhn beim Brüten ziemlich nass wird. Bei Grün und Gruga sei deshalb schon die Forderung eingegangen, die Fontäne abzustellen, bis die Küken geschlüpft sind.

Vogel brütet freiwillig neben der Fontäne

Doch damit ist Johannes Hüttemann, der Kümmerer am Niederfeldsee, nicht einverstanden. „Der Vogel brütet doch freiwillig an dieser Stelle. Weil er genau weiß, dass er hier vor seinen Feinden am sichersten ist. Es zwingt doch niemand das Blässhuhn, direkt neben der Fontäne zu sitzen.“ Das Vogelpärchen fühlt sich offenbar in Altendorfs grüner Oase sehr wohl. Johannes Hüttemann hat schon beobachtet, dass das Männchen das Nest sofort repariert hat, als es mal beschädigt war. Deshalb gebe es nur eine Möglichkeit, das Blässhuhn von diesem Nistplatz fernzuhalten, ist sich Johannes Hüttemann sicher: „Ich müsste Stacheldraht drum herum ziehen.“