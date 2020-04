In Essen-Altendorf erinnert Hinweistafel an alten Bahnhof

Essen-Altendorf. Eine Hinweistafel am Rande des Radwegs Rheinische Bahn in Essen-Altendorf erinnert jetzt an den ehemaligen Bahnhof Altendorf.

Der Niederfeldsee steht für das neue, grüne Altendorf. Die Rheinische Bahn hingegen prägte das industrielle Gesicht des Stadtteils mit. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1866 zogen Dampflokomotiven Waggons mit glühendem Stahl vom Hüttenwerk in Rheinhausen mitten durch Essen nach Bochum. Dass auf dieser Güterstrecke auch Personenzüge verkehrten und es sogar einen Bahnhof Altendorf gab, ging dabei fast unter. Doch jetzt erinnert eine Texttafel am Rande des Radwegs Rheinische Bahn an diese Geschichte.

Bahnhofsgebäude Essen-Altendorf steht noch heute an der Kleinen Buschstraße

Vor mittlerweile fast vier Jahren regte die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung III Frohnhausen die Errichtung einer Informationstafel an. „Da die Radtrasse genau über den ehemaligen Gleiskörper des Bahnhofs ,Altendorf’ führt, rechts und links neben der Trasse auch noch restliche Bauwerkskörper erkennbar sind, sollte der Bevölkerung dieses kenntlich gemacht werden“, begründete Fraktionsvorsitzender Lothar Föhse den Antrag. Die Personenzüge fuhren von Essen-Kray kommend über Essen-Nord und Altendorf weiter nach Mülheim-Heißen. An der Kleinen Buschstraße steht noch heute das ehemalige Bahnhofsgebäude, seit dem Krieg allerdings ohne Uhrenturm.

Ein historisches Bild vom Bahnhof in Altendorf. Heute fehlt der Uhrenturm. Foto: Bürgerverein

„Die Rheinische Bahn war eine bedeutende Güterzugstrecke und der Bahnhof Essen-Nord ein bedeutender Güterbahnhof (Güterbahnhof Segeroth – Großmarkt – Schlachthof – Güterabfertigung-Krupp und die Zechen Victoria, Matthias und Ernestine)“,schreibt die CDU in ihrem Antrag weiter. Dieser stieß bei den anderen Fraktionen auf Zustimmung, allerdings versehen mit der Bitte, das Haus der Essener Geschichte in die Formulierung des Textes einzubinden.

Nachdem Historiker Dr. Klaus Wisotzky den Text überarbeitet hatte, bat Verwaltungsbeauftragter Michael Fölster zusätzlich noch den Altendorfer Bürgerverein und sogar das DB-Museum der Deutschen Bahn in Nürnberg um Stellungnahmen. Als dann nach einer mehrmonatigen Wartezeit auch das Plazet aus Franken eingegangen war, konnte die kleine Informationstafel angebracht werden. Allerdings nicht am Zaun, wie die Altendorfer geplant hatten. Dagegen hatte der Regionalverband Ruhr (RVR) als Eigentümer der Rheinischen Bahn Einwände. So wurde eigens ein Ständer für die Tafel angefertigt. Die Kosten von 500 Euro stammen aus dem Budget der Bezirksvertretung, gehen aber zu Lasten der Zuwendungen für Vereine und Verbände.

Bedeutung erlangte die Strecke vor allem für den Güterverkehr

Die Informationstafel erinnert an den Bahnhof Altendorf. Die CDU hatte den Vorschlag dazu gemacht, die Bezirksvertretung IIII finanzierte sie. Foto: Rüdiger HAgenbucher

Folgender Text ist zu lesen: „Nach der Köln-Mindener (1847) und der Bergisch-Märkischen Bahn (1862) nahm die Rheinische Bahn 1866 als letzte der drei großen Eisenbahnstrecken, die Essen von West nach Ost durchquerten, ihren Betrieb auf. Sie führte von Mülheim über Altendorf und Essen-Nord nach Kray-Nord und nutzte teilweise den Bahndamm der von Stinnes erbauten Pferdebahn von der Zeche Graf Beust nach Mülheim. Bedeutung erlangte die Strecke vor allem für den Güterverkehr. In späterer Zeit fuhren hier u.a. die sogenannten Torpedomischerwagen mit glühendem hochwertigem Stahl vom Hüttenwerk Duisburg-Rheinhausen zur Weiterverarbeitung nach Bochum. Dagegen spielte der Personenverkehr nur eine bescheidene Rolle. Mit 150.000 Mitte der 1920er Jahre verkauften Fahrkarten gehörte Altendorf zu den kleineren Bahnhöfen Essens. Das Bahnhofsgebäude ,in bergischer Bauweise’, das die alte Station ersetzte, wurde 1915 fertig gestellt. Es verlor im Zweiten Weltkrieg seinen markanten Uhrenturm. Das Ende des Personenverkehrs auf dieser Strecke kam 1959, sodass auch der Bahnhof aufgegeben wurde. Güterzüge fuhren noch bis zum Herbst 2002. Heute wird die stillgelegte Trasse als Radschnellweg genutzt, dessen erster Teilabschnitt zwischen Essen und Mülheim 2015 eröffnet wurde.“