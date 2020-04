Kita-Eröffnung in Essen-Frohnhausen am 1. September

Essen-Frohnhausen. An der Bärendelle in Essen-Frohnhausen soll am 1. September die neue ASB-Kindertagesstätte eröffnen. Noch keinen Termin gibt es für die Ex-Schule.

Die zweite Kindertagesstätte an der Bärendelle in Essen-Frohnhausen eröffnet am Dienstag, 1. September. Diesen Termin gab jetzt Dirk Heidenblut, Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), bekannt. Die neue Kita in Sichtweite der bisher dort schon vorhandenen „Bärenhöhle“ wird als inklusive Einrichtung zwischen 74 und 80 Kindern Platz bieten. Es werde eine eigenständige Kindertagesstätte mit einer eigenen Einrichtung. Das Außengelände werde sie mit der bestehenden „Bärenhöhle“ gemeinsam nutzen. Bezirksbürgermeister Klaus Persch freut sich, dass der Kita-Bau im Zeitplan liege: „Das ist gut, denn Kita-Plätze werden im Essener Westen reichlich gebraucht.“

In Essen-Frohnhausen noch kein Termin für sozio-kulturelles Zentrum Bärendelle

Außenansicht der Gebäudes an der Bärendelle in Essen-Frohnhausen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Noch keinen genauen Eröffnungstermin gibt es für das Wohnprojekt in der ehemaligen Schule mit dem angeschlossenen sozio-kulturellen Zentrum. Wie die Bürgerinitiative Bärendelle wartet auch SPD-Ratsfrau Jutta Pentoch auch auf den Termin. Für Kunstschaffende gebe es besonders im Essener Westen keine geeigneten Räume: „Ich sehe das als große Chance für Frohnhausen und bin zuversichtlich, dass diese Chance zur Zufriedenheit aller umgesetzt wird.“

Die Initiative, die sich vor Jahren gegen den Abriss der ehemaligen Hauptschule gestemmt hatte, möchte das Zentrum gerne vom ASB anmieten und betreiben. Dass es gleichzeitig mit der Kita Bärenhöhle ebenfalls Anfang September eröffnet wird, dementiert Dirk Heidenblut: „Bezüglich der sozio-kulturellen Einrichtung gibt es keine Neuigkeiten, außer, dass diese sicher nicht am 1. September eröffnet wird.“

In Frohnhausen wird nun spekuliert, dass das Eröffnungsfest einige Tage später gefeiert wird. Am 13. September sind bekanntlich Kommunalwahlen. . .