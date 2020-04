Schloßstraße in Essen-Borbeck wird halbseitig gesperrt

Essen-Borbeck. Die Bauarbeiten auf der Schloßstraße in Essen-Borbeck stehen vor dem Abschluss. Doch zuvor muss sie noch einmal halbseitig gesperrt werden.

Auf der Schloßstraße in Essen-Borbeck gehen die Bauarbeiten durch die Stadtwerke Essen ihrem Ende entgegen. Jetzt muss nur noch die Straßenoberfläche erneuert werden. Deshalb wird die Schloßstraße zwei Wochen lang nur halbseitig befahrbar sein.

Die Bauarbeiten in Essen-Borbeck begannen im Juli 2018

Auf der Schloßstraße in Essen-Borbeck stehen bereits die Parkverbotsschilder. Ab Montag, 27. April, beginnen die letzten Bauarbeiten. Foto: SWE

Ende Juli 2018 begannen die umfangreichen Leitungserneuerungen in der Schloßstraße und Fürstäbtissinstraße. Seitdem wurden Rohre mit einer Gesamtlänge von 750 Metern erneuert, teilen die Stadtwerke Essen mit. Mit 500 Metern hatten die neuen Kanalrohre mit einem Durchmesser von bis zu 60 Zentimetern den größten Anteil daran. Gleichzeitig erhielten rund 90 Häuser auch neue Hausanschlüsse. „Trotz der umfangreichen Bauarbeiten, konnten wir den Zeitplan einhalten. Jetzt fehlt eigentlich nur die Straßenoberfläche“, so Dirk Pomplun,Unternehmenssprecher der Stadtwerke Essen. „Parallel zu den Straßenbauarbeiten müssen wir an einer Stelle noch eine Wasserleitung an das vorhandene Wasserrohrnetz anschließen. Das geschieht abergleichzeitig und behindert die anderen Arbeiten nicht“, so Pomplun weiter.

Ab Montag wird die Straßenoberfläche auf der Schloßstraße erneuert. Die Parkverbotsschilder stehen schon, damit ab Montag die Arbeiten an der Straßenoberfläche und am Parkstreifen beginnen können. Dazu wird die Schloßstraße für zwei Wochen nur in eine Richtung zu befahren sein. Vom Rabenhorst können dann Autos und Busse nur noch in Richtung Bahnhof Borbeck fahren. Vom Bahnhof kommend ist eine Umleitung ausgeschildert.

Start auf der Seite mit den ungeraden Hausnummern

Es wird noch einmal eng auf der Schloßstraße in Essen-Borbeck Foto: SWE

Damit der Verkehr nach wie vor in eine Richtung fließen kann,beginnen die Fräsarbeiten und die Asphaltierung der Straßenoberfläche ab Montag, 27. April, auf der Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern. Dann werden die Bauarbeiten auf die andere Straßenseite verlegt. In der darauffolgenden Woche ab 4. Mai ist somit dann die Fahrbahn mit den geraden Hausnummer dran. Von der Hausnummer 132 bis zur Hausnummer 166 erhält die Schloßstraße auf ganzer Straßenbreite eine neue Oberfläche. In den Bereichen davor und dahinter wird der Straßenbelag auf Breite der Baugruben erneuert. „Bauern und Gartenbesitzer wünschen sich aktuell ordentliche Regenfälle, Straßenbauer liebentrockenes Wetter“, sagt Dirk Pomplun. „Nur wenn es nicht zu stark regnet, kann der neue Asphalt aufgebracht werden. Derzeit gehen die Stadtwerke Essen davon aus, dass die abschließenden Arbeiten pünktlich beendet werden können.“