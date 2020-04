Stadt Essen sagt dem Gießkannen-Diebstahl den Kampf an

Gießkannen, die Beine bekommen: Dieses Phänomen kennt Hans-Joachim Hueser, Abteilungsleiter Friedhof bei Grün und Gruga. Doch eigentlich ist dieses Phänomen eher ein Ärgernis: Gießkannen, die auf Essens Friedhöfen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, verschwinden mit der Zeit spurlos – bis es diesen Service für die Angehörigen von Verstorbenen einfach nicht mehr gibt. Nun möchte Grün und Gruga jedoch den Kannen-Klauern ein Beinchen stellen: Die Friedhofsverwaltung pflanzt sogenannte „Gießkannenbäume“.

Neu ist diese Idee nicht, aber sie ist in den letzten wohl wieder in Vergessenheit geraten. mehreren Städten in ihrem Betätigungsbereich Gießkannen in großen Mengen. Diese waren lila und damit eigentlich vor Diebstahl gefeit. Eigentlich, denn von diesen Wasserspendern ist nicht mehr viel zu sehen.

In Essen-Rellinghausen wurde der erste Versuch gestartet

Mit einer 2-Euro-Münze kann die Gießkanne vom Baum genommen werden. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Vor acht Jahren wurde deshalb die Idee des Gießkannenbaums geboren, und zwar auf dem Friedhof in Rellinghausen, Am Glockenberg. Dort baumeln sie nun an den Stangen, angekettet und nur gegen eine Gebühr abzunehmen. „Das geht wie beim Einkaufswagen im Supermarkt. Man schiebt einen Chip oder eine Münze in den Schlitz und löst damit die Kette“, erläutert Hans-Joachim Hueser das Gießkannen-Prinzip.

Obwohl es doch einen Unterschied zum Supermarkt gibt: Eine Gießkanne gibt es nur gegen den Einwurf eines 2-Euro-Stücks. „Denn einen Chip hat jeder in der Tasche, der ist nicht so wertvoll“, weiß der Leiter der Essener Friedhöfe. Er hat die Hoffnung, dass zwei Euro eher zur „Wiedersehen macht Freude“-Rückgabe verleiten.

Bezirksvertretungen geben Zuschüsse

Die Bezirksvertretungen haben inzwischen über die Zuschüsse beraten. Für den Friedhof in Karnap und den Nordfriedhof in Altenessen stehen z. B. 3800 Euro bereit, für den Terrassenfriedhof in Schönebeck und den Schildbergfriedhof in Frintrop gibt die Bezirksvertretung 2700 Euro dazu.

„Die Bäume werden jetzt nach und nach in den Haupteingangsbereichen der Friedhöfe aufgestellt. Dann brauchen die Besucher keine eigenen Kannen mehr mitzubringen. Einige haben sogar das Wasser in Sprudelwasserflaschen dabei. Das ist dann nicht mehr notwendig“, sagt Hans-Joachim Hueser.

Wenn auch diese Investition nicht den Kannen-Diebstahl eindämmt, dann weiß der Abteilungsleiter eine letzte Lösung: „Dann können wir nur noch pinkfarbene Kannen nehmen . . .“