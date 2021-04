Brand in Essen: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

In Essen-Frohnhausen hat am Sonntag eine Wohnung gebrannt. Ein Mann wurde festgenommen.

Essen. In Essen hat am Sonntagabend eine Wohnung gebrannt. Die Polizei hat einen Mann wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen.

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Curtiusstraße im Stadtteil Frohnhausen in Essen ist ein Mann wegen Verdachts auf schwere Brandstiftung vorläufig festgenommen worden.

Wohnungsbrand in der Curtiusstraße in Essen-Frohnhausen. Foto: Feuerwehr Essen

Das Feuer sei in der Nacht in seiner eigenen Erdgeschosswohnung ausgebrochen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit. Als die Feuerwehr am Abend am Einsatzort eintraf, schlugen die Flammen bereits auf der Rückseite des dreigeschossigen Gebäudes aus den geborstenen Fenstern unter die Balkone des ersten sowie zweiten Obergeschosses.

Alle Bewohner konnte das Gebäude verlassen

Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine Personen mehr in der Brandwohnung. Auch alle anderen Bewohner hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Zur Sicherheit mussten die Bewohner des Nachbargebäudes ebenfalls ihre Wohnungen verlassen.

Eine Brandausbreitung auf die darüber liegenden Wohnungen konnte verhindert werden. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)