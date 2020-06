Brandopfer (61) aus Essen-Kray in eine Klinik geflogen

Essen. Bewohner eines Hauses an der Leither Straße erlitt bei einem Feuer eine Rauchvergiftung. Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Kray hat am Dienstagabend einen Schwerverletzten gefordert. Ein 61 Jahre alter Bewohner des Hauses an der Leither Straße erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete, drang beim Eintreffen der ersten Kräfte bereits tiefschwarzer Brandrauch aus einem geborstenen Fenster einer Erdgeschosswohnung. Auch aus dem Hinterhof war Rauch zu erkennen. Dort brannte Sperrmüll, sagte Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski.

In einer Wohnung im Obergeschoss fanden die Retter den Bewohner, den sie ins Freie tragen mussten. Ein Notarzt übernahm die medizinische Versorgung. Da der Patient eine Rauchgasvergiftung davongetragen hatte, wurde er mittels eines Hubschraubers, der am Bahnhof Kray-Nord landete, zur Druckkammer-Behandlung in eine Klinik geflogen.

Das Haus ist zunächst komplett unbewohnbar, berichtete Feuerwehrsprecher Mike Filzen.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.