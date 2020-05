Brandstiftung und Hakenkreuz: Staatsschutz Essen ermittelt

Essen. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen einer Brandstiftung und Nazischmierereien an der Autowerkstatt eines 42 Jahre alten Inhabers in Essen.

Nach zwei kriminellen Zwischenfällen auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Hachestraße nahe der Essener Innenstadt ist der Staatsschutz der Polizei eingeschaltet. Am 17. Mai wurde ein Müllcontainer auf dem Gelände angezündet, am vergangenen Wochenende haben Unbekannte mit weißer Farbe ein Hakenkreuz und noch nicht identifizierte Schriftzeichen auf die Mauer des Firmensitzes gesprüht. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird geprüft, sagt Polizeisprecher Christoph Wickhorst. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Inhaber der "Nano Car Cosmetic" hat einen Migrationshintergrund, lebt seit 1988 in Deutschland und hatte nach eigenen Angaben "nie Probleme", seitdem er den Betrieb vor neun Jahren eröffnete. Der 42-Jährige hat die Nazi-Schmiererei am Montagmorgen entdeckt und wollte sie schnell mit Verdünnung und einem Lappen wegwischen, als ihm ein Kripobeamter, "der Felgen bei mir abgeholt hat", riet, den Zwischenfall bei seiner Behörde anzuzeigen. Denn es war nicht die erste Straftat an dem Standort.

Zwei Wochen zuvor war ein Müllcontainer auf dem Firmengelände in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf das Dach der Werkstatt über. Glücklicherweise hatte ein Zeuge den Brand am 17. Mai gegen 0.30 Uhr frühzeitig entdeckt, so dass die Feuerwehr rechtzeitig vor Ort war und das Schlimmste verhindern konnte. Dennoch entstand ein erheblicher Schaden, so die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mögliche Zeugen sollten sich an die Polizei wenden

Seitdem ermittelt die Behörde wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Seit Montag steht nun eine weitere Sachbeschädigung und die Straftat der Verwendung von Symbolen verfassungswidriger Organisationen zusätzlich im Raum, sagt Wickhorst.

Um die Delikte und deren Hintergründe aufklären zu können, hofft die Polizei auf Hinweise. Mögliche Zeugen, die zwischen dem 23. Mai, 15 Uhr, und dem 25. Mai, 11 Uhr, Verdächtiges an der Hachestraße 74 beobachtet haben, sollten sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.