Bundespolizisten in Essen haben in den vergangenen Tagen zwei Haftbefehle vollstreckt.

Kriminalität Bundespolizisten vollstrecken zwei Haftbefehle in Essen

Essen. Die Bundespolizei vollstreckte am Wochenende eine Reihe von Haftbefehlen. Zwei Mal gingen den Beamten in Essen gesuchte Männer ins Netz.

Die Bundespolizei hat in den letzten Tagen im Ruhrgebiet mehrere per Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen, zwei Mal war Essen der Schauplatz.

Weil ein 57-jähriger rumänischer Staatsangehöriger am vergangenen Freitag (14. August) in einem großen Discounter im Essener Hauptbahnhof eine Dose Bier entwendete, überprüften Bundespolizisten den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl des Duisburger Amtsgerichts vorlag.

Dieses hatte ihn wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 590 Euro verurteilt. Weil er den Betrag nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 59 Tagen in die JVA eingeliefert.

Polizist ist in seiner Freizeit in der Essener City unterwegs und veranlasst Festnahme

Ebenfalls am vergangenen Freitag befand sich ein Bundespolizist in seiner Freizeit in der Essener Innenstadt. Gegen 12 Uhr begegnete er einem 36-Jährigen, der ihm aus seiner dienstlichen Tätigkeit bekannt war. Daher wusste er, dass gegen den nigerianischen Staatsangehörigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Computerbetruges der Frankfurter Staatsanwaltschaft vorlag.

Daraufhin informierte er Einsatzkräfte der Bundespolizei, welche den 36-Jährigen festnahmen.

