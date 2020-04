„Centro Flamenco“ in Essen-Werden tanzt durch Corona-Zeiten

Essen-Werden. Per Video unterrichtet María del Mar ihre 70 Flamenco-Schüler des Tanzstudios an der Ruhrtalstraße. Die Premiere ihres Stückes hat sie verschoben.

Mit kurzen Lernvideos versucht María del Mar, ihre 70 Schüler durch die Corona-Krise zu bringen. Aus dem Centro Flamenco an der Ruhrtalstraße hält die 56-jährige Tanzpädagogin den Kontakt zu Anfängern und Profis.

https://www.waz.de/staedte/essen/kettwig-und-werden/in-den-werdener-toren-tanzt-mar-a-del-mar-flamenco-id12307758.html2010 hat sie mit dem Flamenco-Studio 25-Jähriges gefeiert. Da war „Corona“ ein klangvoller Name, vor dem keiner Angst hatte. Er stand unter anderem für lange, schlanke Zigarren, eine mexikanische Biersorte und eine katholische Heilige. „Und wenn eine Schülerin so geheißen hätte, wäre ich nicht weiter verwundert gewesen“, erzählt María del Mar. Denn Corona sei ein Vorname mit der schönen Bedeutung von „Kranz“ oder „Krone.“

Als 20-Jährige legte sich María del Mar ihren Künstlernamen zu

Leidenschaftlich-temperamentvoll und ausdrucksstark ist der Tanz, den Marion Tripp als Studentin an der Folkwang Universität der Künste in Essen in einem Seminar kennenlernte. Als Kind sei sie oft aus dem Sauerland mit den Eltern nach Spanien in die Ferien gefahren, und habe damals auch die ein oder andere touristisch inszenierte Flamenco-Vorstellung angeschaut, erzählt die in Plettenberg geborene Deutsche. Ihren Künstlernamen hat sie sich als 20-Jährige zugelegt, als sie in Spanien Flamenco tanzte. „Damit keiner der Veranstalter und im Publikum mitbekam, dass ich keine Spanierin war, wurde ich María del Mar genannt. Dabei bin ich dann geblieben.“

Mit dem Smartphone werden die Videos aufgenommen. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Unterrichtsstunden und Workshops, aber auch alle Auftritte musste María del Mar wegen Corona absagen. Am 24. und 25. April wollte sie eigentlich ihr neues Tanztheaterstück „De paso“ (dt. „Auf der Durchreise“) im „Café Cantante“ präsentieren. „Unser Café mit spanischen Spezialitäten wird zu Konzerten und anderen besonderen Anlässen eingerichtet. Es gibt es nicht immer“, sagt sie. Darüber sei sie gerade richtig froh.

In der Geschichte, die sie auf der kleinen Bühne im Tanzstudio mit den beiden Musikern Juan José Lamá und Luis Llorente inszenieren wollte, begegnen sich Menschen auf einem Bahnsteig. Weil sie dort auf unbestimmte Zeit festsitzen, erzählen sie aus ihrer Vergangenheit. Zu Live-Musik, modernen und klassischen Tanzelementen schöpft die Künstlerin bei diesem Stück aus ihrem großen Bewegungsfundus. Nun hofft sie auf eine Premiere im Herbst.

Einige Schüler besuchen bereits seit 30 Jahren das Tanzstudio in Essen-Werden

„Als Künstlerin bin ich Krisen gewohnt. Aber diese ist schon sehr einschneidend.“ Wie schon 2019 sollte Del Mar zur Eröffnung der Ruhrfestspiele Flamenco tanzen. Die Zusage hatte man ihr mündlich gegeben. „Das ist oft üblich. Etwas Schriftliches kriegt man meist erst kurz vorher.“ Nun fällt die Veranstaltung ganz aus. Was der Tanzpädagogin Sorgen bereitet: „Es ist vieles offen. Keiner weiß, wann und wie es nach den Einschränkungen weitergehen darf.“

Um die 70 Schüler zwischen 25 und 70 Jahren besuchen von Montag bis Freitag regelmäßig das „Centro Flamenco“, um ihrem Hobby nachzugehen. „Manche kommen seit 30 Jahren.“ Immerhin hat die studierte Profi-Tänzerin schnell neue Wege eingeschlagen: Allein im Studio zeichnete sie Lernvideos für ihre Flamenco-Schüler auf. Die verschickt sie per WhatsApp oder Mail. Ganz wichtig: Wer jetzt daheim die Tanzschritte einübt, sollte auf die Nachbarn Rücksicht nehmen. Die Lehrerin macht es vor und tanzt in Crogs. Die schicken Flamenco-Pumps mit den Nägeln unter den Schuhspitzen und Absätzen bleiben vorerst im Schrank.

Sechs Jahre hat María del Mar selbst in Spanien gelebt und hat viele Freunde dort, auch zu einer Tanzkollegin in Madrid. „Sie postet Flamenco-Videos auf Facebook.“ In Telefonaten mit Spaniern erfährt sie einiges über die Lage dort. „Die Beschränkungen sind viel strenger als hier und es gibt oft Kontrollen auf den Straßen.“ Bis sie ihr „Centro Flamenco“ wieder öffnen darf, näht sie neue Kostüme für die kommenden Auftritte. „Da könnte ich auch noch Tipps geben.“