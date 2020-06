Corona: Arbeitslosenzahl in Essen steigt weiter deutlich an

Die Coronakrise hat die zuletzt gute Entwicklung am Essener Arbeitsmarkt jäh gestoppt. Statt der üblichen Frühjahrsbelebung stiegen die Arbeitslosenzahlen im Mai weiter an. Die Arbeitslosenquote kletterte erstmals seit Monaten wieder über elf Prozent und liegt aktuell bei 11,2 Prozent. Ende 2019 noch war die Quote erstmals seit Jahrzehnten auf 9,8 Prozent gefallen.

Im Mai waren in Essen 33.912 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 997 Erwerbslose mehr als im April und 3755 mehr als im März - dem Monat, bevor sich die Coronakrise erstmals in der Statistik niederschlug.

Über 5000 Betriebe in Essen haben Kurzarbeit angemeldet

Die Zahlen wären aber noch deutlich höher, wenn die Unternehmen nicht massiv die Kurzarbeit nutzen würden, um Entlassungen zu vermeiden. Auch im Mai haben weitere Betriebe in Essen Kurzarbeit angemeldet, wenn auch nicht mehr so viele wie im März und April, teilte die Arbeitsagentur am Mittwoch mit.

So hatten bis Ende Mai weitere 500 Betriebe Kurzarbeit angezeigt, so dass sich die Anzahl der Betriebe, die seit Beginn der Krise von Kurzarbeit betroffen waren, nun auf 5341 summiert. Damit nutze annähernd jeder dritte Betrieb in Essen diese Möglichkeit. Die Unternehmen beschäftigen 101.155 Mitarbeiter. Wie viele davon genau von Kurzarbeit betroffen sind, kann die Arbeitsagentur noch nicht sagen.

Unternehmen melden wieder mehr freie Stellen als im April

Dank der massiven Kurzarbeit haben sich im Mai nicht mehr Essener arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr. Dass dennoch die Arbeitslosenzahlen stark steigen, liegt daran, dass im Moment kaum eingestellt wird und Firmen in den vergangenen zwei Monaten deutlich weniger freie Stellen gemeldet haben als vor der Krise. Wer arbeitslos ist, hat also schlechtere Chancen, schnell wieder einen Job zu finden. "Die große Herausforderung bleibt die fehlende Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes in vielen Branchen", betonte Andrea Demler, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit.

Allerdings gebe es auch einen kleinen Lichtstreif am Horizont, so Demler. Mit der Lockerung der Corona-Restriktionen nimmt die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder zu. Essener Unternehmen meldeten der Agentur im Mai 717 offene Arbeitsstellen. Das sind 460 mehr als im April und in etwa so viele wie vor einem Jahr. Allerdings hat die Arbeitsagentur derzeit nur etwas mehr als 3000 freie Stellen im Bestand. Das sind 620 weniger als im Mai 2019.