Corona: Drei Wirte aus Essen klagen gegen die Sperrstunde

Gegen die NRW-weite Sperrstunde für Restaurants und Kneipen in Risikogebieten sind am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster weitere Eilanträge eingereicht worden. Am Mittwoch ging auch ein Antrag von drei Wirten aus Essen ein, die gemeinsam mit Kollegen aus Dortmund und Hemer (Märkischer Kreis) gegen die Sperrstunde vorgehen.

Seit Samstag gilt auch in Essen eine verpflichtende Sperrstunde für die Gastronomie. Alle Kneipen und andere gastronomische Betriebe müssen ihre Türen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens für Gäste geschlossen halten.

Beim OVG liegen schon mehrere Eilanträge gegen die Sperrstunde

Laut der aktualisierten Coronaschutz-Verordnung des Landes gilt die Sperrstunde in Kommunen, die innerhalb von sieben Tagen 50 oder mehr Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner aufweisen.

Bis Dienstag waren bereits drei Eilanträge beim OVG in Münster eingegangen. Darunter waren unter anderen Wirte und Barbetreiber aus Düsseldorf sowie mit einer gemeinsamen Klage 19 Gastronomen aus Bonn, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis. Wann über die Eilanträge entschieden wird, steht laut einem Sprecher noch nicht fest.

Essener Antrag wird nicht als erster entschieden

Sehr wahrscheinlich ist, dass über den Antrag der Essener Wirte gar nicht entschieden werden muss. Denn sollte das Gericht über einen der anderen Anträge zuerst entscheiden und dabei die Verordnung des Landes außer Kraft setzen, würde die Sperrstunde im gesamten Land aufgehoben und nicht nicht nur für die klagenden Wirte, erklärte ein Gerichtssprecher. Wäre der erste Antrag dagegen nicht erfolgreich, dann müsste auch in den übrigen Fällen geurteilt werden. (dpa/jgr)