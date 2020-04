Corona: Ein Blick hinter die Zahlen und Todesfälle in Essen

Essen. In Essen sind 25 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben. Im Schnitt waren die Verstorbenen 84,5 Jahre alt. Die Corona-Zahlen im Überblick

Die Zahl der genesenen Personen liegt in Essen seit dem 11. April über der Anzahl der noch am Coronavirus erkrankten Personen. Am Montagmorgen zählte die Stadt 276 Personen, die nachweislich am Coronavirus erkrankt sind, während 315 nach einer Infektion inzwischen wieder gesund sind.

Seit Beginn der Erkrankungswelle am 1. März berichtet die Stadt von insgesamt 616 Personen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde – das ist etwa jeder 959. Essener. Getestet wurden inzwischen 5112 Personen.

Im Schnitt waren die mit Corona verstorbenen Essener 84,5 Jahre alt

25 Menschen sind bisher (Stand: 13. April, 12 Uhr) an oder in Verbindung mit einer Corona-Infizierung verstorben. Im Durchschnitt waren sie 84,5 Jahre alt. 20 Verstorbene waren älter als 80 Jahre alt. Die älteste Erkrankte war 101, der jüngste 56. 14 Männer waren darunter und elf Frauen.

Mindestens zwölf der Verstorbenen lebten in Senioren- und Pflegeheimen. Nicht immer liegen der Pressestelle der Stadt die Informationen vor, wo die Personen lebten und ob sie vorerkrankt waren, weshalb der Redaktion die genaue Zahl der Heimbewohner unter den Verstorbenen bislang unbekannt ist.

Sieben Essener, die mit dem Coronavirus gestorben sind, lebten im Caritas-Stift Lambertus in Rellinghausen, wo 29 Bewohner und mindestens sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. In der Folge wurde das gesamte Haus isoliert. Zwei Männer waren zuletzt im Alfried-Krupp-Heim in Frohnhausen Zuhause, zwei Frauen im St. Anna Pflegeheim in Altendorf und ein weiterer Mann in der Kaiser-Otto-Residenz in Steele.

Positive Corona-Entwicklung in Essen

Oberbürgermeister Thomas Kufen wiederholte zuletzt im Interview mit dieser Redaktion seinen Appell an die Bürger, sich weiterhin an das Kontaktverbot und die Abstandsregeln zu halten, sonst rücke ein stufenweiser Weg zurück zur Normalität weiter in die Ferne. Wenngleich die Debatten um eine Lockerung der Maßnahmen immer intensiver geführt werden, komme das nicht einer Entwarnung gleich. Die zuletzt vergleichsweise positive Entwicklung in Essen mit teilweise deutlich unter 20 erkannten Neuerkrankungen am Tag wäre schnell wieder dahin, wenn sich zu viele Menschen gleich wieder zu nahe kämen.

Die Zahl der erfassten Corona-Neuerkrankten je Tag kann taucht in den Meldungen der Stadt Essen manchmal erst einen Tag später auf. Grundsätzlich, so versichert die Pressestelle, sind die Zahlen in dieser Grafik aber korrekt. Foto: Stadt / Essen

Die letzten großen Anstiege verzeichnete Essen am 27. März (43 Neuerkrankungen), als allein im Lambertus-Stift 29 Bewohner positiv getestet wurden und Anfang April, als an zwei aufeinander folgenden Tagen 28 und 25 Tests positiv auf das Coronavirus ausfielen. Seither geht die Zahl der erfassten Neuerkrankungen fast kontinuierlich zurück.

Ob sich die Befürchtung der Behörden bewahrheiten wird, dass sich über die Oster-Feiertage wieder mehr Menschen mit dem Virus angesteckt haben, weil sie entgegen der behördlichen Mahnungen, Freunde und Verwandte besucht haben, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.