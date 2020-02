Viele Experten raten, zum Schutz vor Corona die Hände möglichst oft zu desinfizieren. Wer jetzt die entsprechenden Mittel einkaufen will, dürfte es allerdings sehr schwer haben.

Coronavirus Corona: Erster Verdacht in Essen – Familie in Quarantäne

Essen. Eine Familie aus Stoppenberg hat sich bei der Stadt gemeldet: Einige feierten Karneval in Heinsberg, zwei Personen weisen Krankheitssymptome auf.

Am Donnerstagmorgen erst hat die Stadtverwaltung ein sogenanntes „Lagezentrum“ eingerichtet – sie wollte Arbeitsstrukturen schaffen für den Fall, dass auf Essener Stadtgebiet der Verdacht einer Infektion mit Corona-Viren besteht. Die Aktion kam augenscheinlich keinen Tag zu früh, denn schon am gleichen Abend trat der Ernstfall ein.

Gegen 17.30 Uhr, so bestätigte die Essener Stadtsprecherin Silke Lenz auf Anfrage dieser Zeitung, habe sich eine Familie aus dem Stoppenberger Norden bei der städtischen Bürger-Hotline gemeldet. Ihren Schilderungen zufolge hatten einige Familienmitglieder just an jener Karnevalssitzung im nordrhein-westfälischen Gangelt teilgenommen, bei dem auch das definitiv infizierte Ehepaar aus Heinsberg zugegen war.

Task-Force der Feuerwehr nahm Aufstellung auf dem Schulhof in Stoppenberg

Keine halbe Stunde nach der Meldung stand Augenzeugen zufolge die Feuerwehr mit ihrer „Analyse Task-Force“ auf der Matte: darunter Rettungswagen, Notärzte und Kommandofahrzeuge, die auf dem Schulhof der katholischen Nikolaus-Grundschule Aufstellung nahmen.

Von insgesamt acht Familienmitgliedern und einem anwesenden Partner nahmen Ärzte dem Vernehmen nach in der Wohnung Abstriche der Nasenschleimhaut. Die Proben wurden im Anschluss umgehend im Essener Uni-Klinikum auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Nach Auskunft von Stadt-Sprecherin Lenz soll das Labor-Ergebnis binnen weniger als zwölf Stunden nach der Probennahme vorliegen.

Betroffene Familie darf für neun Tage die eigene Wohnung nicht verlassen

Stadt und Feuerwehr nehmen den Hinweis und die Sorgen der Familie nicht zuletzt deshalb besonders ernst, weil zwei Personen in der Familie bereits über grippe-ähnliche Krankheitssymptome geklagt hatten. Über Alter und Geschlecht dieser möglicherweise infizierten Personen wurde am Abend allerdings nichts bekannt.

Der betroffenen Familie wurde einstweilen auferlegt, die eigene Wohnung für mindestens neun Tage nicht zu verlassen. Auch für den Fall eines Nachweises von Corona-Viren könnte diese häusliche Quarantäne bestehen bleiben, sagte die Stadt-Sprecherin, eine Einlieferung ins Krankenhaus sei zunächst nicht zwingend vorgesehen, wird aber auch nicht ausgeschlossen, sollten sich die verspürten Grippe-Symptome verstärken.

Stadt will im Laufe des Freitags über die Medien über das Laborergebnis berichten

Im Falle eines Falles käme dafür nicht allein das Uniklinikum in Frage, sagte Silke Lenz, auch das St. Vincenz-Krankenhaus in unmittelbarer Nähe in Stoppenberg sei theoretisch für einige infizierte Patienten gerüstet.

Ob es sich bei der besorgten Meldung der Familie am Ende um einen falschen Alarm handelte oder der Corona-Virus tatsächlich Essen erreicht hat – dies will die Stadt im Laufe des Freitags über die Medien und auf ihrer eigenen Internetseite preisgeben.

Das städtische „Lagezentrum“ jedenfalls hätte seine Feuertaufe damit hinter sich: Hier steht das Gesundheitsamt in ständigem Austausch mit Feuerwehr, Kliniken und den niedergelassenen Ärzten. Zwischen den Behörden, heißt es, gibt es ein abgestimmtes Vorgehen auf Grundlage der sogenannten Pandemiepläne