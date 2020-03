Corona Essen: Kostenloses Videoangebot für Kindergeburtstage

Coronakrise in NRW macht weitere Maßnahmen nötig - Überblick

Essen Das Kontaktverbot trifft auch Kinder, deren Geburtsagsfeiern ausfallen. Ein Essener Partyplaner verschickt Videogrüße von kostümierten Helden.

Unter der Corona-Krise leiden auch die Kleinsten: Kinder dürfen Freunde und Großeltern nicht mehr sehen, Geburtstagsfeiern müssen abgesagt werden.

Um Geburtstagskindern trotzdem eine Freude zu machen, gibt nun ein kostenloses Angebot bei dem Essener Kindergeburtstags-Planer Funtree.

Per Videogruß bekommen die Kinder eine Nachricht von einem kostümierten Helden: Das können Superhelden-Charaktere wie Spiderman oder Ironman, Prinzessinnen aus dem Film „Frozen“ und anderen Disney-Filmen oder Protagonisten aus den Serien „Paw Patrol“ und „Peppa Wutz“ sein.

Interessierte Eltern können sich telefonisch oder per Mail melden

Das Angebot kostet normalerweise 29 Euro und ist nun kostenlos verfügbar. „Wir produzieren gerade eine Reihe von Videos, aus denen die Eltern dann auswählen können“, so Inhaberin Svetlana Schenk. Die Videos werden dann per WhatsApp oder E-Mail verschickt.

Interessierte Eltern können sich telefonisch unter 0176 56792743 oder 0157 39407155 sowie per E-Mail an info@funtree.de melden. Normalerweise kann man bei Funtree Motto-Partys buchen, bei denen Animateure im Kostüm erscheinen und als Charaktere verkleidet mit den Kindern feiern, spielen, tanzen oder basteln.

