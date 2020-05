Corona in Essen: Stadt meldet zwei weitere Todesfälle

Essen Ein Mann (63) und eine Frau (56), die an Corona erkrankt waren, sind in den letzten Tagen gestorben. Beide hatten "erhebliche Vorerkrankungen"

Die Stadt Essen hat am Montagabend zwei weitere Todesfälle gemeldet. Am Sonntag ist ein 63-jähriger Mann im Altenessener Marienhospital verstorben, am Montag starb eine 56-Jährige im Uniklinikum. Beide Patienten, heißt es, hatten "erhebliche Vorerkrankungen". Beide Patienten lebten zuvor in Pflege-Einrichtungen. Insgesamt gibt es damit mittlerweile 35 Todesfälle in Essen, die in Verbindung stehen mit einer Corona-Infektion.

Unterdessen geht die Zahl der aktuell Infizierten in Essen weiter leicht zurück. Am Montagabend waren 138 Bürger der Stadt mit dem Corona-Virus infiziert. Am Wochenende lag die Zahl noch bei über 140.

