Corona: Hygieneschutz made in Essen ist bundesweit gefragt

Die einen zwingt die Corona-Krise dazu, die Produktion komplett herunter zu fahren. Die anderen beweisen ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit ihre Fähigkeit zur Innovation. Zu letzteren zählt das Essener Familienunternehmen Masto Dekorationen GmbH. Die Frillendorfer haben einen hochwertigen Kunststoff-Hygieneschutz entwickelt, der bundesweit stark nachgefragt wird - von Verwaltungen in Essen über Konzernzentralen bis zu Behörden in der Hauptstadt.

Die transparenten und schwer entflammbaren Hygieneschutz-Aufsteller - Trennscheiben aus Polycarbonat - sollen beide schützen: den Mitarbeiter wie den Kunden. "Der Hygieneschutz lässt sich bequem und stabil aufstellen, man muss nicht bohren und der Alu-Rahmen macht das Ganze auch optisch ansprechend", sagt Geschäftsführer Thorsten Stoffel.

Essener grenzen sich ab von Geschäftemachern und Krisengewinnlern

Die Infektionskurve mag deutlich abflachen, aber die Nachfrage nach diesem Schutz vor Niesen, Husten und feuchter Aussprache wird wohl noch auf absehbare Zeit stark sein: die Krise als Dauerzustand. "Wir haben schon mehrere Tausend Stück ausgeliefert", fügt Stoffels hinzu. Ein großer Trumpf der Essener: Das Versprechen kurzfristig liefern zu können, werde eingehalten. Damit grenze man sich von den "unzähligen Geschäftemachern" ab, die im Internet "maßlos überteuerte Preise" verlangten und erst Monate später lieferten.

Die Aussicht, in der Krise einen schnellen Euro zu machen, habe für die Frillendorfer überhaupt keine Rolle gespielt. "Wir haben eine gesellschaftliche Verpflichtung und wollen zur Eindämmung der Corona-Krise beitragen", sagt Thorsten Stoffel. Man verdiene minimal daran.

Drei Geschwister führen den Familienbetrieb aus Frillendorf

Vier Standardgrößen gibt es. Die kleinste ist 65 Zentimeter breit und 100 hoch, die größte misst 2,45 m mal 1,40 m. Hinzu kommen Sondergrößen. Die Durchreichhöhe - etwa zum Aushändigen eines Formulars - liegt einheitlich bei 20 Zentimetern. Obendrein seien die 18 Millimeter dicken Scheiben leicht mit Seifenwasser zu reinigen.

In Essen hätten sich die Agentur für Arbeit, der Einzelhandelsverband, die Kreishandwerkerschaft mit dem Hygieneschutz aus Frillendorf beliefern lassen. Hinzu kommen die Finanzämter in NRW, die Jobcenter verschiedener Städte, das Berliner Immobilienmanagement sowie Rathäuser in ganz Deutschland. Konzernkunden wie Aldi und Jaguar Deutschland stehen ebenfalls auf der Referenzliste der Essener.

Thorsten Stoffel führt den 42 Mitarbeiter zählenden Handwerksbetrieb (www.masto.de) mit seinem Bruder Reiner und seiner Schwester Tanja Alznauer. Neben dem klassischen Geschäftsfeld Raumausstattung und Blendschutz habe man sich zuletzt auch auf den Insektenschutz spezialisiert.