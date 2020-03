Corona in Essen: Gegensätzlicher kann ein Tag kaum sein

Während der Ausflugsbetrieb am Baldeneysee läuft, können die Folgen der Corona-Epidemie anderorts in Essen kaum offensichtlicher sein.

Das Thermometer steigt auf wohlig warme 16 Grad Celsius an, die Blumenwiesen blühen – der Frühlingsbeginn könnte malerischer kaum sein. Rund um den Baldeneysee flanieren zahlreiche Menschen, genießen auf den Terrassen der Gastronomien eine Schorle und recken ihre Gesichter zur Sonne. Das Leben kann sorgloser nicht sein, könnte man meinen. Doch tatsächlich könnte das Bild in Essen nicht gegensätzlicher sein.

Während Wanderer, Fahrrad- und Motorradfahrer den Baldeneysee umrunden und auf einen schönen Tag anstoßen, gleicht die Innenstadt immer mehr einem Sperrgebiet. Die Verantwortlichen des Limbecker Platzes sollen den Kundenstrom regulieren, weil nur maximal 700 Menschen gleichzeitig hinein dürfen (siehe Text unten). Das ist gar nicht nötig. Am Dienstagmittag sind allenfalls ein paar Dutzend Menschen im Einkaufszentrum, die Verkäufer stehen allein in ihren Läden. Beschäftigungslos und in Sorge um die Zukunft.

Gespenstische Leere auch auf den Spielplätzen der Stadt. Sie zu betreten ist verboten. Das bekräftigte auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Mittag nochmal. Spätestens als sich diese Nachricht herumspricht, wird auch den letzten Eltern mulmig, die meinten, ihren Kindern zumindest diesen Freizeitspaß noch erlauben zu können. Was sollen sie auch machen? Kindergärten, Schulen, Schwimmbäder, Sportstätten, Zoos… – alles ist dicht. Es gilt die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, vor allem auch, damit das Gesundheitswesen nicht an seine Grenzen stößt, ehe es einen Impfstoff gibt.

Besuchsverbot wegen Corona in der Uniklinik Essen

Viele Krankenhäuser und Seniorenheime haben deshalb ihre Besuchszeiten drastisch eingeschränkt. Die Uniklinik Essen hat gar ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen. Es steht kein Sicherheitsdienst rund um das Gelände und überprüft, wer das Klinikum ansteuert. „Dafür ist das Areal einfach zu groß“, sagt Burkhard Büscher, Pressesprecher des Klinikums.

Wie es aussieht, ist das zunächst nicht nötig. Im Vergleich zu „normalen“ Tagen sind sehr viel weniger Menschen auf dem Gelände unterwegs, und die, die da sind, tragen häufiger einen Mundschutz. In die Kantine kommt nur noch, wer sich als Mitarbeiter ausweisen kann. Alles ist in Folie eingepackt. Von überflüssigem Verpackungsmüll spricht in Zeiten der Corona-Epidemie keiner mehr. „Ich habe Angst“, sagt eine Klinikmitarbeiterin im Aufzug. „Davor, dass ich angesteckt werde und dann meinen alten Vater anstecke. Die junge Frau vergräbt ihre Hände in ihrem Kittel und geht weiter. Man kann ihre Schritte noch lange hören auf den besucherleeren Fluren der Station.

Desinfektionsmittel gestohlen

Tristesse und Schwermut, doch unabdingbar, wie alle Experten einstimmig sagen. Die Patienten brächten großes Verständnis dafür auf, dass sie keine Besucher empfangen dürfen, sagt Büscher. Überhaupt kein Verständnis hingegen gibt es für den Dieb, der im Eingangsbereich der Klinik eine Desinfektionsflasche gestohlen hat: „Wegen Diebstahls erfolgt keine Nachfüllung“ steht auf einem Zettel über dem leeren Behälter. Zwei traurige Smileys mit heruntergezogenen Mundwinkeln runden die Botschaft ab.

Missmut gibt es zur selben Zeit auch anderer Stelle. Und auch hier zeigt sich wie gegensätzlich dieser Tag ist. Gastronom Reinhard Schriever (Sengelmanns Hof in Kettwig), der Essener Chef des Gastroverbandes „Dehoga“, spricht von einer „Katastrophe und einem Drama“ für sämtliche Betriebe. „Ich bin jetzt 36 Jahre selbstständig, aber ich hätte nicht gedacht, dass mal so etwas passiert.“ Er selbst sei überrascht gewesen von der Nachricht, dass alle Essener Betriebe – außer Imbissbuden – komplett schließen müssen. Schließlich hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend noch davon gesprochen, dass tagsüber geöffnet werden darf und erst um 18 Uhr geschlossen werden muss.

„Die Betriebe, die Kooperationen mit Lieferdiensten wie ,Lieferando’ haben, können immerhin mit kleinem Team und kleiner Auswahl noch ein Bringdienst-Menü anbieten“, mutmaßt Schriever. „Doch das reißt ja nichts heraus – uns bricht das komplette Ostergeschäft weg. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir alle überleben und unser Personal halten können.“