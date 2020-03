Corona: In Essen werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt

Nach dem ersten Corona-Todesfall in Essen sind am Dienstag weitere Veranstaltungen abgesagt worden. Wir informieren in diesem Newsblog für Essen über die aktuellen Entwicklungen im Stadtgebiet:

• Die Stadt will am Nachmittag bekanntgeben, wie künftig mit Großveranstaltungen über 1000 Besucher verfahren wird

• Haus&Grund Essen wirbt bei seinen Mitgliedern dafür, Beratungen möglichst telefonisch in Anspruch zu nehmen und nur in unbedingt notwendigen Fällen ins Beratungscenter zu kommen

• Die Essener Wirtschaftsjunioren sagen den für Donnerstag geplanten Ruhrpitch ab. Die Veranstaltung soll nun später stattfinden

Erwartet wird eine Weisung aus Düsseldorf

13.10 Uhr: Was passiert mit Veranstaltungen, zu denen mehr als 1.000 Besucher erwartet werden? Auch in Essen blickt man nach Düsseldorf. Die Landesregierung will am Dienstagnachmittag eine entsprechende Weisung bekanntgeben, wie man fortan mit solchen Veranstaltungen umgehen will.

Aktuelle Absagen im Überblick

13.05 Uhr: Zum Schutz von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern fallen bis Ostern alle Veranstaltungen am Alfried Krupp Krankenhaus aus. Auch die Treffen der Angehörigen- und Selbsthilfegruppen sowie die Kreißsaalführung werden voraussichtlich erst am 14. April 2020 wieder stattfinden. Aktuelle Informationen finden Interessierte im Internet unter www.krupp-krankenhaus.de/veranstaltungen

13 Uhr: Das Medienforum des Bistums Essen (Innenstadt, Zwölfling 14) sagt zwei Veranstaltungen ab: der Gesprächsabend mit dem österreichischen Autor Otto Neubauer (16. März) und eine Lesung mit Markolf Niemz, die für Donnerstag, 26. März geplant war.

12.05 Uhr: Der Eigentümerverband Haus & Grund baut aus Vorsorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus seine telefonische Beratung aus. Der Essener Verband bittet deshalb: Mitglieder sollten sich mit ihren Anfragen - so weit möglich - per Telefon melden. „Selbstverständlich sollen die Anliegen der Mitglieder kompetent und zuverlässig bearbeitet werden. Wir bitten aber darum, zu überlegen, ob eine persönliche Abwicklung der Angelegenheit im Beratungsgespräch in unserem Beratungs-Center an der Huyssenallee wirklich notwendig ist oder eine telefonische Beratung ausreicht“ , wirbt Geschäftsführer Werner Weskamp um Verständnis. „Da in unserem Hause täglich ein Vielzahl persönlicher Kontakte mit Ratsuchenden erfolgt, möchten wir dazu beitragen, Risiken für unsere Besucher und Mitarbeiter im Interesse der Gesundheit zu minimieren“, sagt er.

Um den Beratungsservice aufrecht erhalten zu können, erweitert der Verein seine telefonischen Beratungszeit bis auf Weiteres auch auf die bekannten Zeiten der persönlichen Mitgliederberatung Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 14.30 bis 16.45 Uhr, Donnerstag 14.30 bis17.45 Uhr. Die bisherigen telefonischen Beratungszeiten Montag bis Donnerstag 13.30 bis 14.30 Uhr bleiben ebenfalls bestehen.

11.45 Uhr: Der Ruhrpitch 2020 wird wegen des Coronavirus abgesagt. Bei der für den 12. März geplanten Veranstaltung sollten acht Start-up-Unternehmen in der Weststadthalle vor Publikum und einer Expertenjury ihre Geschäftsideen präsentieren. 280 Zuschauer hatten sich bereits angemeldet. Wie viele am Abend selbst gekommen wären, sei aber noch nicht klargewesen, erklärte Franz Roggemann, Geschäftsführer der Essener Wirtschaftsjunioren, die den Ruhrpitch ausrichten.

Auch aus diesem Grund habe man für eine Absage entschieden. „Wenn man eine solche Veranstaltung ausrichtet, hat man Verantwortung“, sagte Roggemann. Der Pitch soll nun stattdessen im Spätsommer oder Herbst stattfinden. Das genaue Datum wird noch bekanntgegeben. „Wir sind alle sehr enttäuscht, halten aufgrund der sich immer weiter zuspitzenden Lage diese Entscheidung aber für angemessen und richtig“, so André Bieneck, Vorstandsmitglied der Wirtschaftsjunioren.

Auch abgesagt: Chorfahrten, Konzerte, Uni-Veranstaltungen

Schon vor Tagen wurden abgesagt: der Info-Tag der Uni Duisburg-Essen, zu dem 4.000 Interessierte am 12. März erwartet worden waren. Verschoben ist auch die Mitgliederversammlung des Werdener Bürger- und Heimatvereins, die für Mittwoch, 11. März, geplant war.

10.23 Uhr: Die Schulen in NRW sind gehalten, alle Veranstaltungen abzusagen, die kein Unterricht sind. Klassen- oder Jahrgangsfahrten innerhalb von Deutschland sollen stattfinden. Aus diesem Grund hat Felicitas Schönau, Leiterin des städtischen Gymnasiums Werden, ein Konzert von Schulchor und Orchester am 24. März in der Basilika in Essen-Werden (Mozarts „Requiem“) abgesagt. Die Schule musste auch schon eine Fahrt nach Rom streichen, die seit zwei Jahren geplant war.