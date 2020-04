Corona-Lockdown: Grugapark Essen öffnet wieder am 29. April

Essen. Gute Nachrichten für alle Grugapark-Freunde: Der Park öffnet ab dem 29. April, wieder für Besucher zum Spazierengehen. Aber es gibt neue Regeln.

.„Aus persönlichen Gesprächen weiß ich, wie viel der Grugapark den Essenern bedeutet. Deshalb freue ich mich sehr, dass die grüne Lunge unserer Stadt wieder besucht werden kann – natürlich unter Einhaltung der gültigen Kontakteinschränkungen und Hygienemaßgaben“, erklärte Oberbürgermeister Thomas Kufen am Donnerstagnachmittag.

Der Grugapark Essen war einer der letzten Parks seiner Art in Nordrhein-Westfalen, der noch geöffnet hatte. Jetzt öffnet er als einer der ersten in NRW wieder seine Pforten, allerdings mit einem eingeschränkten Angebot, so die Stadt.

Der Schließung des Grugaparks lag eine Weisung des Landes NRW für Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen zugrunde. In der Folgezeit meldeten sich hunderte Personen per Telefon, in den sozialen Medien und per E-Mail aus Essen, aber auch in hoher Anzahl aus anderen Teilen NRWs, mit dem Ziel, den Park zu besuchen.

„Der Schutz unserer Gäste und auch unserer Mitarbeitern steht für uns an erster Stelle. Trotzdem haben wir einen Weg gefunden, den Park auch in dieser besonderen Zeit für möglichst viele Menschen öffnen zu können“, sagt Simone Raskob, Umwelt-, Verkehr- und Sportdezernentin der Stadt Essen.

Der Grugapark wird deshalb vorerst nur Gelegenheit zum Spazierengehen geben und keine weiteren Freizeitangebote bieten.

3000 Besucher können gleichzeitig in den Grugapark – zu reduzierten Preisen

Um die Öffnung des Parks zu ermöglichen, gelten bis auf weiteres folgende Regelungen, auf die sich die Parkbesucher einstellen müssen: Auch im Grugapark gelten die Kontakt- und Ansammlungsverbote: Somit ist ein gemeinsamer Besuch grundsätzlich nur mit einer weiteren Person erlaubt. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist jederzeit einzuhalten. Außerdem dürfen Verwandte in grader Linie, Geschwister, Ehe- und Lebenspartner/innen, im selben Haushalt lebende Personen und Personen in Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen den Grugapark gemeinsam besuchen.

Der Grugapark kann nur über den Haupteingang (Messeplatz) und den Eingang Mustergärten (Kreuzung Lührmannstraße/ Külshammerweg) betreten werden. Auch der Ausgang ist nur über diese Orte möglich, damit die Besucherzahl im Blick gehalten werden kann.

3000 Besucher gleichzeitig sind im Park willkommen. Der Grugapark ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Kassen schließen um 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten bleibt der Grugapark geschlossen. Sämtliche Spiel- und Sportanlagen, Gastronomieeinrichtungen und weitere Angebote, die über den reinen Besuch des Parks für einen Spaziergang hinausgehen, bleiben weiterhin geschlossen. Grillen und Picknicken ist untersagt.

Entschädigung für Dauerkartennutzer

Aufgrund des eingeschränkten Angebotes gelten weiterhin die Winterpreise: 2 Euro (Erwachsene), ermäßigt 1,25 Euro.

Auch für die Nutzer von Dauerkarten wurde eine Regelung getroffen: Um sie für die Zeit der Schließung zu entschädigen, erhalten diese bei der nächsten Verlängerung der Karte einen Gratismonat hinzu. Die Karte ist dann also zum regulären Preis statt zwölf Monate dreizehn Monate gültig.