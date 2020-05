Corona-Lockdown: Schadstoff-Belastung sinkt um 20 Prozent

Die Folgen des Corona bedingten Lockdown waren auch auf Essens Straßen nicht zu übersehen. Wo es sonst im Berufsverkehr kein Durchkommen gibt wie auf der Gladbecker Straße, herrschte freie Fahrt. Das Verkehrsaufkommen in NRW war nach Einschätzung der Behörden um 30 bis 50 Prozent zurückgegangen. Aber welche Auswirkungen hatte dies auf die Luftqualität?

Das zuständige Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) hielt sich bislang mit einer Einschätzung zurück. Die Datenbasis sei noch zu gering, belastbare Aussagen zur Schadstoffbelastung ließen sich nur anhand der Jahresmittelwerte treffen.

Landesumwelt verglich Schadstoffbelastung der vergangenen fünf Jahre

Mittlerweile hat das Landesamt seine Zurückhaltung aufgegeben und eine erste, wenn auch vorsichtige Analyse vorgelegt. Das Ergebnis fassen die Autoren so zusammen: Sowohl die Messdaten als auch die Berechnungen und Abschätzungen zeigen eine Abnahme der Luftschadstoffbelastung in der Größenordnung, wie sie der Rückgang des Straßenverkehrs erwarten lässt." Bei Stickoxiden zeige sich an verkehrsnahen Messstationen gar eine "signifikante Abnahme der Belastung".

Um möglichst fundierte Aussagen treffen zu können, verglichen die Experten die Messwerte während des Lockdown vom 16. März bis 14. April mit jenen, die im gleichen Zeitraum in den fünf vorangegangenen Jahren gemessen worden waren. Das Ergebnis: Zur Zeit des Lockdown lag die Belastung durchweg deutlich unter der in den fünf Jahren zuvor. Die damals gemessenen Werte wurden während des Lockdown nie erreicht.

Rückgang von 20 Prozent innerhalb eines Jahres

An den Messstellen an der Hausacker Straße, der Krayer Straße, der Alfredstraße , der Abtei-, der Brück- und der Hombrucher Straße war die Belastung durch Stickstoffdioxid im betrachteten Zeitraum tendenziell bereits rückläufig. Mit einem Rückgang von 20 Prozent fiel dieser von 2019 auf 2020 besonders stark aus.

Das Landesumweltamt will dies jedoch nicht allein mit dem Corona-Effekt erklären. Meteorologische Einflüsse also Wind und Wetter hätten ebenso dazu beigetragen wie die Luftreinhalteplanung. Wobei jene Maßnahmen, auf die sich das Land NRW gemeinsam mit der Stadt Essen im gerichtlichen Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe verständigt haben, ja erst noch umgesetzt werden sollen.

Straßenverkehr ist zu 50 Prozent für Luftbelastung verantwortlich

Das Lanuv weist ferner daraufhin, dass die so genannte Hintergrundbelastung einen erheblichen Einfluss auf die Luftqualität habe. Damit gemeint sind allen voran Schadstoffe durch Industrie, aber auch Heizungen. An der Gladbecker Straße beispielsweise sei der Straßenverkehr "nur" zu 50 Prozent Verursacher der Luftbelastung.

Statistisch gesicherte Werte hat das Landesumweltamt mittlerweile für das zurückliegende Jahr 2019 vorgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Belastung weiter zurückgegangen. Demnach wurde der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten - an der Krayer Straße mit 41 Mikrogramm und an der Messstelle an der Hausackerstraße in Frohnhausen, welche die Schadstoffbelastung an der A 40 erfasst. Dort waren es 43 Mikrogramm.

DIE JAHRESMITTELWERTE 2019

An den Essener Messstellen wurden 2019 im Jahresdurchschnitt folgende Werte zur Stickstoffdioxid-Belastung gemessen: Hausackerstraße/Frohnhausen: 43 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft; Krayer Straße 41; Brückstraße: 37; Alfredstraße: 39: Hombrucher Straße: 33; Abteistraße: 34; Schuir: 26; Gladbecker Straße: 38; Essen-Ost/Steeler Straße: 31.