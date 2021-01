Corona: Mehr Essener machen jetzt eine Patientenverfügung

Essen. Corona verstärkt das Interesse an Patientenverfügungen: Viele Essener regeln nun, ob sie beatmet werden wollen. Vorsorgetag informiert.

Der Essener Horst P. Oeckenpöhler ist 71 Jahre alt, sportlich und gesund, über eine Patientenverfügung hat er schon länger nachgedacht. "Aber jetzt mache ich sie auf jeden Fall", betont der Rentner. Corona ist schuld. Oeckenpöhler sei kein Einzelfall, sagt Jorit Ness, Geschäftsführer der Stiftung Universitätsmedizin Essen, die am Dienstag (26.1.) zum digitalen Vorsorgetag einlädt. "Das Thema treibt jetzt viele Menschen um."

Im Vorfeld hat die Stiftung eine Online-Umfrage gestartet: Dabei gaben fast die Hälfte der Teilnehmer an, wegen der Pandemie nun über eine Patientenverfügung nachzudenken. Eine andere Zahl verblüfft vielleicht noch mehr: 75 Prozent der Befragten, die bisher noch keine Patientenverfügung besitzen, würden jetzt in dem Papier festhalten, dass sie einer künstlichen Beatmung zustimmen - obwohl die höchstbelastend ist und schwere Folgeschäden verursachen kann. Seit einem Jahr aber wird regelmäßig über Corona-Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf berichtet, die beatmet werden müssen.

Eine Beatmung kann lebensrettend sein, ist aber hochbelastend

Tatsächlich stirbt ein hoher Anteil der Patienten in diesem Krankheitsstadium, aber für andere erweist sich die Beatmung als lebensrettend. "Ich bin recht aufgeschlossen, was Beatmung und andere lebensverlängernde Maßnahmen angeht", sagt auch Horst P. Oeckenpöhler. Schon im Jahr 2018 hatte er daher am Vorsorgetag teilgenommen, bei dem die Stiftung Universitätsmedizin über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testament informierte.

Die Veranstaltung im Klinikum sei ausgebucht gewesen, Hunderte hätten damals mit ihm teilgenommen. Doch vielen dürfte es wie Oeckenpöhler gegangen sein: Obwohl er sich gut informiert fühlte, hat er bis heute weder Patientenverfügung noch Vorsorgevollmacht verfasst. Nur ein Testament habe er schon aufgesetzt. "Wenn man sich gut fühlt, schiebt man solche Dinge wieder beiseite."

"Ich habe keine Angst vor Corona, aber Respekt"

Und es geht ihm ja gut: Er macht regelmäßig das Sportabzeichen, geht dreimal wöchentlich im nahegelegenen Wald walken. Doch mit der Pandemie fühle er sich anders: "Ich habe keine Angst vor Corona, aber Respekt." Er gehe möglichst einkaufen, wenn die Geschäfte wenig frequentiert seien, halte Abstand. Sobald es möglich ist, will er sich impfen lassen.

Außerdem hat er sich für den digitalen Vorsorgetag am Dienstag angemeldet. Dort will er zum Beispiel erfahren, inwieweit er Textbausteine von der Seite des Bundesjustizministeriums für die Patientenverfügung verwenden kann und was er lieber selbst formulieren soll. Oder wo er das wichtige Papier aufbewahren solle, damit es im entscheidenden Moment auch gefunden werde. Er wolle sich auch von seinem Arzt beraten lassen und selbstverständlich mit seinen Söhnen sprechen - schon weil er die beiden in der Vorsorgevollmacht eintragen möchte.

Jorit Ness kann eine solche Vorsorgeplanung nur begrüßen: "Das Thema geht uns alle an, man kann sich gar nicht zu früh damit befassen." Wer die letzten Dinge geregelt hat, schaut vielleicht auch gelassener in die Zukunft. Horst P. Oeckenpöhler jedenfalls setzt darauf, dass bald eine hohe Impfquote erreicht ist: "Ich möchte im Sommer gern wieder mal in Urlaub fahren."

++ Online-Veranstaltung informiert über Vorsorgeplanung ++

Um die „Patientenverfügung in Zeiten von Corona“ geht es beim digitalen Vorsorgetag Ruhr, zu dem die Stiftung Universitätsmedizin am Dienstag, 26. Januar, einlädt: Livestream von 16 bis 17.30 Uhr. Begrüßung: Prof. Dr. Jochen Werner, ärztlicher Direktor der Uniklinik Essen.

Diese Experten beantworten Fragen zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testament: Winfried Bein, Vizepräsident des Amtsgerichts Essen a.D.; Prof. Dr. Thorsten Brenner, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin; Dr. Bernhard Mallmann, Palliativbeauftragter (beide Universitätsmedizin Essen); Dr. Jorit Ness, Geschäftsführer der Stiftung.

Anmeldung bis 25. Januar auf: anmeldung@universitaetsmedizin.de

Livestream: www.waz.de/vorsorgetag

