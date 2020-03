Corona: Polizei Essen beendet Party und löst Treffen auf

Ordnungsamt und Polizei in Essen stellen immer wieder Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest.

Essen. Polizisten mussten am Wochenende erneut einschreiten, um Verstöße gegen die Corona-Kontaktsperre zu unterbinden. Den Erwischten drohen Bußgelder

Die Polizei Essen ist am Wochenende erneut eingeschritten, um Verstöße gegen die Corona-Ordnung zu unterbinden.

Wie die Behörde am Montag berichtete, wurden Beamte am Samstagabend gegen 20.50 Uhr wegen einer Ruhestörung zu einer Wohnung in die Franz-Arens-Straße im Südostviertel gerufen. Als die Beamten dort eintrafen, stellten sie fest, dass dort offenbar eine private Geburtstagsparty im Gange war. Da dies einen Verstoß gegen die Allgemeinverfügung der Stadt darstellt, wurde die Feier beendet und die Gäste wurden nach Hause geschickt.

Polizei leitet Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit an die Stadt weiter

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr traf eine Polizeistreife an der Ruhrallee/Moltkeplatz auf eine Gruppe von vier Personen, die dicht zusammen standen und sich unterhielten. Als sie die Beamten sahen, wollten sie sich zerstreuen, konnten aber angehalten und kontrolliert werden. Da die Vier nicht in einem Haushalt leben, stellte ihr Verhalten einen Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung dar. Gegen alle Erwischten wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben.

Die Polizei erinnert daran, sich an die beschlossenen Maßnahmen zu halten. Sie dienen dem Schutz der Gesundheit aller.