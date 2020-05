Corona-Skeptiker rechnen bei Demo in Essen mit mehr Zulauf

Essen. "Nicht ohne uns - Essen" ruft erneut zu einer Versammlung auf dem Messeparkplatz am Flughafen Essen/Mülheim auf. Die Polizei gibt sich entspannt.

Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen - davon können sie bei "Nicht ohne uns - Essen" ein Lied singen: 1000 Teilnehmer hat die Protestorganisation für ihre nächste Demo am Samstag auf dem Messeparkplatz 10 nahe des Flughafens Essen/Mülheim angemeldet und dafür erneut eine konsequente Auflage der Polizei kassiert. 100 Ordner, einer für je 10 Protestler, müssen bei einer solchen Anzahl von Menschen gestellt werden, um die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln garantieren zu können.

Sollten aber - wie am vergangenen Wochenende auch - mit nach Veranstalterangaben etwa 350 Demonstranten deutlich weniger als erhofft den Weg zur Lilienthalstraße in Essen-Haarzopf finden, wird diese behördliche Vorgabe immerhin der Realität angepasst, sagt "Mike", der Sprecher der Bewegung "Nicht ohne uns", der seinen Nachnamen nicht nennen will. Man werde Freiwillige als Ordner aus der Schar der Versammlungsteilnehmer rekrutieren und sie kurz einweisen. Da gebe es eine "große Bereitschaft".

Nicht abzusehen, wie viele Menschen zu mobilisieren sind

Die Zahl 1000 habe man gewählt, weil nicht abzusehen sei, wie viele Menschen für die dritte Kundgebung ihrer Art zu mobilisieren sind. Es steht ein langes ist Pfingstwochenende vor der Tür, die Wetterprognosen sind gut und "wir spüren deutlichen Zulauf und ein zunehmendes Interesse", meint Mike: "Wir wachsen stetig."

Nach wie vor wolle man links- wie rechtsextremen Kräften keine Bühne bieten, sondern einem bunt gemischten Publikum als öffentliche Meinungsplattform dienen. Die Kundgebung, die um 15 Uhr beginnen und spätestens gegen 18.30 Uhr beendet sein soll, steht unter dem Motto "Für eine freie und selbstbestimmte Zukunft unserer Kinder".

Von der Polizei gibt es einen Vertrauensvorschuss

Essen ist nicht Berlin, und bei der örtlichen Polizei genießt der lokale Ableger der bundesweiten Bewegung "Nicht ohne uns" bereits einen gewissen Vertrauensvorschuss. Nach zwei friedlichen und coronakompatiblen Treffen sieht man für den Samstag jedenfalls keinen Grund für eine besondere Präsenz, sagt Polizeisprecherin Judith Herold.

